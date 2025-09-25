बड़ा फर्जीवाड़ा! स्वास्थ्य विभाग की अनुबंधित कंपनी ने किया बड़ा घपला, दिग्विजय सिंह ने लगाए गंभीर आरोप

कंपनी के भ्रष्टाचार और मिलीभगत की कहानी टेंडर लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से ही शुरू हो गई थी। टेंडर के लिए साइंस हाउस ने सबसे ज्यादा छूट का प्रस्ताव दिया। प्रतिद्वंद्वी एल-2 कंपनी भी दूसरे नंबर पर थी। प्रक्रिया में दोनों कंपनियां आमने-सामने थी, लेकिन ठेका साइंस हाउस को मिला। इसके बाद एल-2 कंपनी न्यूबर्ग का विलय साइंस हाउस में हो गया। फिर दोनों ने पार्टनरशिप में काम भी शुरू कर दिया। यानी सिर्फ टेंडर में छा प्रतियोगिता के लिए ही यह फर्म बनी थी। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने साइंस हाउस पर भारी भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सिंह ने आरोप लगाया कि साइंस हाउस ने फर्जी मरीजों और काल्पनिक जांचों को दिखाकर सरकार से सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान लिया।