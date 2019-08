दिग्विजय अपना चेहरा पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, वो जितना बोलेंगे- भाजपा का वोट बढ़ेगा: रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली/भोपाल. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि धारा 370 का विरोध करना है या फिर उसका समर्थन। अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ( Digvijaya Singh ) ने जम्मू- कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) को लेकर विवादित बयान दिया तो केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ( ravi shankar prasad ) ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस से सवाल किया है कि है कि क्या ये कांग्रेस ( Congress ) पार्टी का बयान है।

इसे भी पढ़ें- दिग्विजय का विवादित बयान- हमारे हाथ से निकल जाएगा कश्मीर, धारा 370 हटाने के बाद जल रही है घाटी



क्या कहा रशिशंकर ने

दिग्विजय सिंह के बयान पर टिप्पणी करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा- अगर वो ( दिग्विजय सिंह ) अपना चेहरा पाकिस्तान ( Pakistan ) में देखना चाहते है, तो हमें कुछ नहीं कहना है। दिग्विजय सिंह जितना ज्यादा बोलेंगे भाजपा ( BJP ) का वोट उतना ज्यादा बढ़ेगा और कांग्रेस का उतना ही घटेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हुए कांग्रेस से सवाल किया है कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है क्या यह कांग्रेस पार्टी का बयान है।

Union Min RS Prasad on Congress leader Digvijaya Singh's remark ''Govt burnt their hands in fire. I appeal to Modi ji, Amit Shah ji & Ajit Doval ji to be careful otherwise we will lose Kashmir'': Agar vo apna chehra Pakistan mein dekhna chahte hain to hume kuch nahi kehna hai.1/2 pic.twitter.com/nUD8gl6uA1