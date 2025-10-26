1 नवंबर से ‘स्पीड पोस्ट’ करने पर मिलेगी छूट, पार्सल बुकिंग का समय भी बदला

(सोर्स: सोशल मीडिया)
MP News: डाक विभाग युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने लेकर आया है। जानकारी के लिए बता दें कि डाक विभाग की प्रीमियम सेवा स्पीड पोस्ट के प्रति आकर्षित करने के लिए बुकिंग कराने पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान करने जा रहा है। इसके लिए विभाग छूट योजना लेकर आया है। इसमें अगर युवा 100 रुपए की स्पीड पोस्ट बुक कराता है तो उसे 10 रुपए की छूट मिलेगी।
विभाग की युवा हितैषी योजना एक नवंबर से प्रारंभ होगी। विभागों ने प्रधान डाकघरों में डाक और पार्सल बुकिंग का समय रात्रि आठ बजे तक कर दिया है। वहीं छात्रों को शैक्षणिक या भर्ती संबंधित स्पीड पोस्ट पर छूट मिलेगी।
-डाक पर प्रेषक में छात्र का नाम होना चाहिए और छात्र को अपनी आइडी दिखानी होगी।
-प्राप्तकर्ता कोई मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या भर्ती एजेंसियां या अन्य समकक्ष होनी चाहिए।
-स्पीड पोस्ट बुकिंग के समय छात्र को मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी अपना आइडी प्रस्तुत करना होगा।
-प्रत्येक डाक लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विद्यार्थी डाक (स्टूडेंट मेल) लिखा होना चाहिए।
