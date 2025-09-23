OBC आरक्षण पर दिल्ली में चर्चा, केंद्रीय मंत्री समेत कई नेताओं से मिले सीएम मोहन यादव

मोहन कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में शुरू हो रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। वहीं सीएम मोहन यादव आज भी दिल्ली जाएंगे। सीएम शाम 4:25 बजे भोपाल से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। नई दिल्ली में सीएम मोहन किसी स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे।