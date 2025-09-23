OBC आरक्षण पर दिल्ली में चर्चा, केंद्रीय मंत्री समेत कई नेताओं से मिले सीएम मोहन यादव

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री सहित अनेक जनप्रतिनिधियों से भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्यवाही की जा रही है। सोमवार को नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस संबंध में विस्तार से चर्चा भी की। वहीं मध्यप्रदेश भवन में सांसद गण से भी मुलाकात की।
सीएम डॉ. यादव ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य जल शक्ति मन्त्री राजभूषण चौधरी से पेयजल संबंधी योजनाओं पर चर्चा की। सीएम ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में सभी जिलों में कार्य हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार नागरिकों के लिए घर-घर तक जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में क्रियान्वित कार्यों को लेकर सीएम ने केंद्र सरकार के अधिकारियों से भी चर्चा की।
मोहन कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में शुरू हो रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। वहीं सीएम मोहन यादव आज भी दिल्ली जाएंगे। सीएम शाम 4:25 बजे भोपाल से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। नई दिल्ली में सीएम मोहन किसी स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे।