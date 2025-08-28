27% OBC आरक्षण पर सभी दल एक मत, सर्वदलीय संकल्प पत्र पारित, जानिए किसने क्या कहा

OBC Reservation: मध्यप्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण के मुद्दे पर सहमति बनाने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी राजनीतिक दल एक मत हो गए है। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री निवास में सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि, हम सभी एक मत है और सभी दल चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में जल्द निर्णय लिया जाए। ताकि सभी बच्चों को आयु सीमा खत्म होने से पहले लाभ मिल सके।