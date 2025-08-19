कार्यकर्ताओं को हत्या-लूट में फंसाने वाले को बना दिया जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के बड़े नेता का सनसनीखेज आरोप

MP Congress- मध्यप्रदेश में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों का विरोध अभी भी जारी है। एमपी कांग्रेस द्वारा चेतावनी पत्र जारी किए जाने के बाद भी असंतुष्ट खुलकर सार्वजनिक रूप से अपनी बात कह रहे हैं। मंगलवार को दतिया जिलाध्यक्ष के विरोध में स्वर बुलंद हुए। जिले में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बाकायदा प्रेस कान्फ्रेंस कर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अशोक दांगी बगदा पर पूर्व में कार्यकर्ताओं को हत्या लूट जैसे मामलों में फंसाने का सनसनीखेज आरोप लगाया। अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के इस फैसले की खिलाफत करते हुए गुस्सा जताया। नाराज नेताओं ने कहा कि अशोक दांगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाने से जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। इधर जिलाध्यक्ष अशोक दांगी ने कहा है कि हम बैठकर बात करेंगे।