400 सिगरेट के बराबर धुंआ पैदा करता है एक पटाखा, रिपोर्ट में खुलासा

Diwali 2025: मध्यप्रदेश समेत देशभर में दिवाली की तैयारियां तेज हो गई है। इस बीच चौकाने वाला खुलासा हुआ है। पटाखों के बीच सांप की गोली सबसे ज्यादा धुंआ पैदा करती है। यह एक गोली चार सौ सिगरेट के बराबर धुंआ पैदा करती है। वही फुलझड़ी और अनार(Firecracker) 50 के बराबर तक धुंआ पैदा करते है। रोशनी के त्योहार से पहले सीआरएफ की एक रिपोर्ट में यह बात आई है। इसी के तहत जानकारी दी जा रही है। हवा की सेहत को खराब करने में पीएम 10 और पीएम 2.5 मुख्य कारक है। पिछले साल एक्यूआई 300 से पार जाने ये ही मुख्य कारण बने थे। ये धूल और गैस शामिल हैं। इनकी मात्रा तय सीमा से अधिक होने पर सेहत खराब कर सकते हैं। चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन ने इस पर स्टडी की है। इसे ध्यान में रखते हुए उन पटाखों को प्रमोट किया जा रहा है