400 सिगरेट के बराबर धुंआ पैदा करता है एक पटाखा, रिपोर्ट में खुलासा

Diwali 2025 Snake pellet Firecracker
Diwali 2025: मध्यप्रदेश समेत देशभर में दिवाली की तैयारियां तेज हो गई है। इस बीच चौकाने वाला खुलासा हुआ है। पटाखों के बीच सांप की गोली सबसे ज्यादा धुंआ पैदा करती है। यह एक गोली चार सौ सिगरेट के बराबर धुंआ पैदा करती है। वही फुलझड़ी और अनार(Firecracker) 50 के बराबर तक धुंआ पैदा करते है। रोशनी के त्योहार से पहले सीआरएफ की एक रिपोर्ट में यह बात आई है। इसी के तहत जानकारी दी जा रही है। हवा की सेहत को खराब करने में पीएम 10 और पीएम 2.5 मुख्य कारक है। पिछले साल एक्यूआई 300 से पार जाने ये ही मुख्य कारण बने थे। ये धूल और गैस शामिल हैं। इनकी मात्रा तय सीमा से अधिक होने पर सेहत खराब कर सकते हैं। चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन ने इस पर स्टडी की है। इसे ध्यान में रखते हुए उन पटाखों को प्रमोट किया जा रहा है
सीआरएफ की रिपोर्ट के मुताबिक सांप की गोली से करीब 10 हजार पीएम 2.5 पाया गया है। वहीं अनार में यह मात्रा 645 के आसपास है। दोनों में दस गुना का अंतर हैं।
रोशनी का त्योहार है। धुंए और चूल से बचने की सलाह दी जा रही है। शहर में मॉनीटरिंग कराई जाएगी। एयर क्वलिटी के लिए रियल टाइम के साथ मैन्युअल व्यवस्था भी हुई है।- ब्रजेश शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग