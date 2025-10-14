Patrika LogoSwitch to English

400 सिगरेट के बराबर धुंआ पैदा करता है एक पटाखा, रिपोर्ट में खुलासा

Diwali 2025: पटाखों के बीच सांप की गोली सबसे ज्यादा धुंआ पैदा करती है। यह एक गोली चार सौ सिगरेट के बराबर धुंआ पैदा करती है। वही फुलझड़ी और अनार 50 के बराबर तक धुंआ पैदा करते है।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 14, 2025

Diwali 2025 Snake pellet Firecracker

Diwali 2025 Snake pellet Firecracker

Diwali 2025: मध्यप्रदेश समेत देशभर में दिवाली की तैयारियां तेज हो गई है। इस बीच चौकाने वाला खुलासा हुआ है। पटाखों के बीच सांप की गोली सबसे ज्यादा धुंआ पैदा करती है। यह एक गोली चार सौ सिगरेट के बराबर धुंआ पैदा करती है। वही फुलझड़ी और अनार(Firecracker) 50 के बराबर तक धुंआ पैदा करते है। रोशनी के त्योहार से पहले सीआरएफ की एक रिपोर्ट में यह बात आई है। इसी के तहत जानकारी दी जा रही है। हवा की सेहत को खराब करने में पीएम 10 और पीएम 2.5 मुख्य कारक है। पिछले साल एक्यूआई 300 से पार जाने ये ही मुख्य कारण बने थे। ये धूल और गैस शामिल हैं। इनकी मात्रा तय सीमा से अधिक होने पर सेहत खराब कर सकते हैं। चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन ने इस पर स्टडी की है। इसे ध्यान में रखते हुए उन पटाखों को प्रमोट किया जा रहा है

किससे कितनी जहरीली हवा

Diwali 2025 Snake pellet firecrackers contain poison equivalent to 400 cigarettes (फोटो सोर्स : पत्रिका)

एक सांप की गोली दस अनार के बराबर

सीआरएफ की रिपोर्ट के मुताबिक सांप की गोली से करीब 10 हजार पीएम 2.5 पाया गया है। वहीं अनार में यह मात्रा 645 के आसपास है। दोनों में दस गुना का अंतर हैं।

सेहत की बेहतरी के लिए….

  • बच्चों और बुजुर्ग एहतियात बरतें
  • पटाखे चलाते समय उठने वाले धुंए से दूर रहें
  • सांस के मरीज सतर्क रहें
  • जैसा जीएमसी के वरिष्ठ श्वसन चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. लोकेन्द्र दवे ने बताया

रोशनी का त्योहार है। धुंए और चूल से बचने की सलाह दी जा रही है। शहर में मॉनीटरिंग कराई जाएगी। एयर क्वलिटी के लिए रियल टाइम के साथ मैन्युअल व्यवस्था भी हुई है।- ब्रजेश शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Updated on:

14 Oct 2025 09:37 am

Published on:

14 Oct 2025 09:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 400 सिगरेट के बराबर धुंआ पैदा करता है एक पटाखा, रिपोर्ट में खुलासा

