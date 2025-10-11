दिवाली से पहले ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, हटाया गया अवैध अतिक्रमण

MP News: धनतेरस और दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए पुराना भोपाल जोन- 3 क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग से अतिक्रमण हटाने(Bulldozer Action) की कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस और यातायात पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता के पदाधिकारी, कर्मचारी सहित एसीपी ट्रैफिक विजय कुमार दुबे, एसीपी राकेश सिंह बघेल सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, यातायात पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे।