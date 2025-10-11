दिवाली से पहले ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, हटाया गया अवैध अतिक्रमण

Bulldozer Action (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: धनतेरस और दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए पुराना भोपाल जोन- 3 क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग से अतिक्रमण हटाने(Bulldozer Action) की कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस और यातायात पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता के पदाधिकारी, कर्मचारी सहित एसीपी ट्रैफिक विजय कुमार दुबे, एसीपी राकेश सिंह बघेल सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, यातायात पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे।
यातायात पुलिस ने गुरुवार दोपहर 12 बजे से शाम 6.30 बजे तक पीजीबीटी रोड से डीआईजी बंगला, चौकसे नगर से भोपाल टॉकीज. नादरा बस स्टैंड चौराहा, घोड़ा नक्कास, मंगलवारा गणेश चौक, छोटे भईय्या चौराहा, हनुमानगंज गल्ला मार्केट, आजाद मार्केट, जुमेराती मार्केट, जनकपुरी से इमामबाड़ा चौकी, सिंधी मार्केट, पीरगेट से रेतघाट, पीरगेट से मालीपुरा तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
इस दौरान सार्वजनिक मार्ग पर व्यापारियों, दुकानदारों, ठेलों द्वारा किए अतिक्रमण, अवैध छज्जे, फुटपाथ अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान सार्वजनिक मार्ग पर अवैध(Bulldozer Action) रूप रखे 5 डंपर सामान नगर निगम द्वारा जब्त किया। साथ ही अवैध रूप से खड़े चार पहिया वाहनों को हटवाकर वाहन स्वामी, चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई कर मार्ग खाली कराया।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग