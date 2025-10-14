20 या 21 अक्टूबर…! जानिए किस दिन मनाई जाएगी दिवाली

अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर सोमवार को दोपहर से आएगी और 21 अक्टूबर मंगलवार शाम तक रहेगी। पंडितों का कहना है कि मां महालक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल, महानिशा काल में की जाती है। भोपाल में बांके बिहारी मार्कंडेय मंदिर के पं. रामनारायण आचार्य का कहना है कि हिंदू पंचांग, कैलेंडर के हिसाब से कई बार एक तिथि दो दिन तक रहती है, इसलिए ऐसी स्थिति बनती है। इस बार अमावस्या भी 20 अक्टूबर दोपहर 3 बजकर 52 मिनट पर आएगी और 21 अक्टूबर शाम 5:59 तक रहेगी। दिवाली पूजन 20 तारीख को किया जाएगा।