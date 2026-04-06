6 अप्रैल 2026,

सोमवार

भोपाल

50 मीटर के दायरे में 250 से ज्यादा मकान, बंगले और दुकान, भोपाल में अभी चलने वाला है बुलडोजर

MP: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 250 निर्माण तोड़ने की तैयारी तेज, अभी शुरू हो रही कार्रवाई, आज से 21 अप्रैल तक चलेगा बुलडोजर...

भोपाल

Sanjana Kumar

Apr 06, 2026

Bulldozer Action bhopal bada talab (प्रतिकात्मक फोटो-पत्रिका फाइल)

MP: आखिरकार प्रशासन ने राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब के 50 मीटर दायरे के निर्माणों को हटाने के लिए कमर कस ली है। सोमवार से कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए संयुक्त अतिक्रमण हटाओ दल भी गठित किया है। पूरी कार्रवाई 6 अप्रेल से 21 अप्रेल तक चलेगी, जिस दौरान चिन्हित किए गए 250 अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। कार्रवाई में संबंधित एसडीएम-तहसीलदार के साथ सिटी ह्रश्वलानर नगर निगम, पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। कार्रवाई का नेतृत्व संबंधित नजूल एसडीएम करेंगे, जबकि संसाधन व कार्रवाई नगर निगम करेगा। पत्रिका ने ताला किनारे अतिक्रमण हटाने से जुड़ी खबरें लगातार प्रकाशित की हैं।

इनकी भी लगाऊ ड्यूटी

एडिशनल एसीपी शालिनी दीक्षित, संबंधित थाना प्रभारी पुलिस दल उपलब्ध कराएंगे।

- आनंद लिखार सिटी प्लानर जरूरी मशीनरी व बल की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे।

तालाब किनारे कार्रवाई का टाइम टेबल

- 06 अप्रेल: टीटी नगर स्थित सरकारी भूमि पर 9 दुकानों को हटाने की कार्रवाई।

दल: एसडीएम अर्चना शर्मा रावत, तहसीलदरार कुनाल राउत, नगर निगम से शैलेंद्र भदौरिया, एसीपी टीटी नगर अंकिता खातकर।

- 10 अप्रेल: हलालपुरा बैरागढ वृत्त से नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण हटाएंगे।

- 11 अप्रेल: नगर निगम कोहेफिजा के निजी क्षेत्र में काशियाना बंगले के पीछे के अतिक्रमण हटाएगा।

- 12 अप्रेल: को टीटी नगर के ग्राम सेवनिया गौंड में सरकारी व निजी जमीन के अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

दल: एसडीएम बैरागढ़ रविशंकर राय, तहसीलदार हर्ष विक्रमसिंह, महेश गौड़, एडीशनल डीसीपी मलकित सिंह।

- 13 अप्रेल: टीटी नगर के ग्राम सेवनिया गोंड में सरकारी व निजी जमीन के अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

- दल: एसडीएम अर्चना शर्मा रावत, तहसीलदार कुनाल राउत, नगर निगम से शैलेंद्र भदौरिया, एसीपी टीटी नगर अंकिता खातकर।

- 15 व 16 अप्रेल: नजूल वृत्त बैरागढ़ क्षेत्र में नगर निगम निजी भूमि पर वेयर हाउस और मैरिज र्गाउन से अतिक्रमण हटाएगा।

- दल: एसडीएम बैरागढ़ रविशंकर राय, तहसीलदार हर्ष विक्रमसिंह, महेश गौड़, एडीशनल डीसीपी मलकित सिंह।

- 17 अप्रेल: तहसील हुजूर के गाम में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाएंगे।

- दल: एसडीएम हुजूर विनोद सोनकया, तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी, सीइओ जनपद पंचायत, संबंधित थाना प्रभारी।

- 18 व 19 अप्रेल: नजूल वृत्त टीटी नगर में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाएंगे।

- दल: एसडीएम अर्चना शर्मा रावत, तहसीलदरार कुनाल राउत, नगर निगम से शैलेंद्र भदौरिया, एसीपी टीटी नगर अंकिता खातकर।

- 20 अप्रेल: नजूल बैरागढ़ क्षेत्र से सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाएंगे।

- दल: एसडीएम बैरागढ़ रविशंकर राय, तहसीलदार हर्ष विक्रमसिंह, महेश गौड़, एडीशनल डीसीपी मलकित सिंह।

-21 अप्रेल: हुजूर के गांवों में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाएंगे। दल: एसडीएम हुजूर विनोद सोनकया, तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी, सीइओ जनपद पंचायत, संबंधित थाना प्रभारी।

टीम गठित कर कार्रवाई की समय सीमा तय

बड़ा तालाब भोज वेटलैंड में चिह्नित अतिक्रमण-अवैध निर्माणों को हटाने के लिए टीम गठित कर कार्रवाई की समय सीमा तय कर दी है। आज से कार्रवाई शुरू होगी।

-कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर

ये भी पढ़ें

एमपी में 35 हजार रुपए सस्ता हुआ सोना, दाम में जबर्दस्त गिरावट से बढ़ी जेवर की मांग
ग्वालियर
Gwalior Gold Rate

Updated on:

06 Apr 2026 10:31 am

Published on:

06 Apr 2026 09:41 am

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

देश में सबसे बेहतर मध्य प्रदेश, फिर भी ‘पानी’ पर खतरे की घंटी!

MP Water Crisis
Patrika Special News

एमपी के किसानों को करोड़ों का नुकसान, युद्ध के कारण एक्सपोर्ट नहीं होगा गेहूं

MP Farmers Suffer Losses Worth Crores Due to Halt in Wheat Exports
भोपाल

MP News: ‘3 करोड़’ से डलेगी अंडरग्राउंड पाइपलाइन, कॉलोनी में रहने वालों को राहत

Underground Pipeline
भोपाल

‘मेट्रोपॉलिटन रीजन’ में जोड़े 5 जिले, अब एमपी का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट भी, विकास की रफ्तार दौड़ेगा शहर

MP News metropolitan region
भोपाल

नई तकनीकि: थानों में ’30 सेकंड’ के अंदर होगी अपराधी की पहचान, लगेंगे 8000 कैमरे

police stations
भोपाल
