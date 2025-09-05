‘आयकर रिफंड’ जल्दी चाहिए तो तुरंत करें ये 1 काम, जानें कब मिलेगा पैसा

MP News: आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद रिफंड का इंतजार करने वालों के लिए यह काम की खबर है। आयकर का भुगतान करने वाले करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद आयकर विभाग रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ई-सत्यापन के बाद रिफंड जल्दी आ जाता है। जिनका रिफंड अटकता है, उनमें कुछ तकनीकी या अधूरी जानकारी हो सकती है। इसलिए यदि रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के भीतर ई-सत्यापन नहीं हुआ तो रिटर्न भरने की प्रक्रिया की दोबारा जांच कर लें।