घरेलू नौकरों पर विश्वास करें-अंधविश्वास नहीं….रखते समय जरूर करें ये 1 काम

MP News: घर के काम और सुरक्षा के लिए कर्मचारी रखने का चलन पुराना है। समय के साथ कर्मचारी के प्रति परिवार के सदस्यों का विश्वास बढ़ने लगता है। पिछली कुछ वारदातों में कर्मचारियों ने परिवार का विश्वास तोड़ा और वे कीमती सामान और नकदी लेकर भाग गए। घरों की हिफाजत के लिए पत्रिका ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से बात की। उनका कहना है कि घरेलू कर्मचारी पर विश्वास करें, लेकिन अंधविश्वास नहीं। कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने पिछली वारदातों के डाटा एनालिसिस के आधार पर पत्रिका को बताया कि घरेलू कर्मचारियों की नियुक्ति में क्या सावधानी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेपाली नौकर ने हाल ही में तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में वारदात की थी। जांच में पता चला कि वह पूर्व में भी अपराध कर चुका था। भारत में वारदात कर वह भाग जाता है।
लोग किसी भी घरेलू कर्मचारी को रखें तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। कर्मचारी भले ही स्थानीय या किसी अन्य राज्य या देश का हो। थाने में जानकारी देने से कर्मचारी पर मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। कई बार पुलिस की जांच में उसके आपराधिक प्रवृत्ति के होने का समय रहते पता चल जाता है।
-12 दिसंबर 2024 की रात सिल्वर स्प्रिंग कॉलोनी में नेपाली नौकर दीपेश थापा ने एक करोड़ से अधिक के जेवरात, लाखों की घड़ियां, 30 लाख नकदी व कार चुराई थी। वारदात के वक्त फरियादी अनीस मोहमद की पत्नी मायके और उनका बेटा अन्य राज्य में पढ़ने गया था। वारदात की रात नौकर ने फरियादी को खाना खिलाया। जब वे सोकर उठे तो वारदात का पता चला। थापा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
-जनवरी में तुकोगंज थाना क्षेत्र में दवा व्यापारी के घर लाखों की चोरी में उनके पूर्व नौकर का नाम सामने आया। फरियादी शादी में गए थे। इस दौरान नौकर ने वारदात की और राजस्थान भाग गया।
-अप्रेल में पलासिया थाना क्षेत्र में दुरैया राजा के घर लाखों की चोरी हुई। उन्होंने राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी नौकर के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
-जून में भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित मैकेनिक नगर में पूर्व नौकर ने साथियों के साथ फरियादी की दुकान से लाखों की चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज से वारदात का खुलासा हुआ था।
-जुलाई में कनाड़िया थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी गढ़ा गोल्फ लिंक कॉलोनी में लाखों की चोरी हुई। फरियादी ने नौकर व अन्य पर संदेह जताया।
-5 अगस्त को संपत फार्म में दो माह पुराने नौकर ने घर में चोरी की। वारदात के वक्त परिवार घर से बाहर गया था। आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है।