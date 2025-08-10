घरेलू नौकरों पर विश्वास करें-अंधविश्वास नहीं….रखते समय जरूर करें ये 1 काम

MP News: घर के काम और सुरक्षा के लिए कर्मचारी रखने का चलन पुराना है। समय के साथ कर्मचारी के प्रति परिवार के सदस्यों का विश्वास बढ़ने लगता है। पिछली कुछ वारदातों में कर्मचारियों ने परिवार का विश्वास तोड़ा और वे कीमती सामान और नकदी लेकर भाग गए। घरों की हिफाजत के लिए पत्रिका ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से बात की। उनका कहना है कि घरेलू कर्मचारी पर विश्वास करें, लेकिन अंधविश्वास नहीं। कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं।