ट्विशा शर्मा केस: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के शव का पीएम करने वाले डॉक्टर करेंगे दोबारा पोस्टमार्टम

Twisha Sharma Case- एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री में शनिवार को भी कई घटनाक्रम घटे। मॉडल की भोपाल में ससुराल में हुई संदिग्ध मौत के मामले में देश की शीर्ष कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच संबंधी गड़बडिय़ों पर सख्ती दिखाई। इधर, ट्विशा के पति आरोपी समर्थ सिंह को पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड पर लिया। कोर्ट ने उसका पासपोर्ट जब्त करने का भी आदेश दिया। शनिवार देर रात दिल्ली एम्स की टीम भोपाल आ गई। यह टीम आज ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। खास बात यह है कि दिल्ली एम्स की टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. सुधीर गुप्ता भी शामिल हैं। वे फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सहित कई चर्चित केस में भी पोस्टमार्टम कर चुके हैं।