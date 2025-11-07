सांकेतिक हड़ताल: LPG गैस सिलेंडर मिलने में लगेंगे 2 से 3 दिन

MP News:एमपी के भोपाल शहर में सेवा शुल्क बढ़ाने की मांग को लेकर एलपीजी गैस वितरक एक दिन की हड़ताल पर रहे। इससे सिलेंडर की खरीदी नहीं हुई। ऑपरेटरों ने स्टॉक में रखे सिलेंडर उपभोक्ताओं को बांटे। शहर में 15 हजार सिलेंडर की रोज सप्लाई होती है। ऐसे में स्टॉक कम होने से उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं।