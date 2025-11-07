Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सांकेतिक हड़ताल: LPG गैस सिलेंडर मिलने में लगेंगे 2 से 3 दिन

MP News: भोपाल शहर में 15 हजार सिलेंडर की रोज सप्लाई होती है, लेकिन अब लोगों को इसे मिलने में समय लग सकता है....

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 07, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News:एमपी के भोपाल शहर में सेवा शुल्क बढ़ाने की मांग को लेकर एलपीजी गैस वितरक एक दिन की हड़ताल पर रहे। इससे सिलेंडर की खरीदी नहीं हुई। ऑपरेटरों ने स्टॉक में रखे सिलेंडर उपभोक्ताओं को बांटे। शहर में 15 हजार सिलेंडर की रोज सप्लाई होती है। ऐसे में स्टॉक कम होने से उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (आइ) के बैनर तले पूरे देश में 26 हजार से ज्यादा एलपीजी वितरक इस आंदोलन में शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने कहा कि सेवा शुल्क 35 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए किया जाए।

की गई सांकेतिक हड़ताल

बीते दिन एलपीजी वितरकों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। ताकि उपभोक्ता परेशान न हों, इसलिए सरकार से मांग पूरी करने को कहा गया।

यह है मांग

घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी राशि नहीं बढ़ रही है। 2018 और 2019 तक हर साल रिवाइज होता था, लेकिन 2020-21 में कोरोना के चलते नहीं बढ़ा। बताया गया कि डिलीवरी में न्यूनतम 120 रुपए का खर्च होता है। यह राशि साल 2022 में ही बढ़ जानी थी। पिछले तीन साल से कोई कमीशन नहीं बढ़ाया गया।

वर्तमान में 35 रुपए कमीशन और 38 प्रशासनिक चार्ज मिलता है। इस तरह कुल 73 रुपए मिलते हैं, जबकि बीमा, बिजली बिल, वाहन, ईंधन के रेट लगातार बढ़ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

डाक विभाग की नई सेवा शुरु, अब घर बैठे भेज सकेंगे ‘पार्सल’
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 01:52 pm

Published on:

07 Nov 2025 01:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सांकेतिक हड़ताल: LPG गैस सिलेंडर मिलने में लगेंगे 2 से 3 दिन

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ढाई साल तक कमरे में बंद थी बुजुर्ग मां… पुलिस ने छुड़ाया तो फूट पड़ा दर्द, बेटा-बेटी ने किया था कैद

Bhopal Mother Hostage
भोपाल

भोपाल में विश्व चैंपियन क्रांति गौड़ का सम्मान, मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, क्रांति के पिता की होगी पुलिस में बहाली

Kranti Gaud honored in Bhopal
भोपाल

दिल्ली में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का सर्वर ठप्प! भोपाल में लेट हुईं उड़ानें

bhopal news
भोपाल

मोबाइल नंबर बनेगा ‘वाहन मालिक’ की असली पहचान, तुरंत कराएं अपडेट

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

सरकारी राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 लाख लोगों के कटेंगे नाम

government ration
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.