जमीन की गहराई में दुर्वागती की एंट्री, ‘भोपाल मेट्रो’ अंडरग्राउंड लाइन ने पकड़ी रफ्तार

Bhopal Metro: मेट्रो की अंडरग्राउंड लाइन के लिए सोमवार से विधिवत खुदाई शुरू हो गई। खुदाई के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन के पास टनल बोरिंग मशीन को 24 मीटर गहराई में उतारा गया। इसे दुर्गावती नाम दिया गया है। बीते करीब दस दिन से ये मशीन यहां स्थापित की जा रही थी। इसकी टेस्टिंग भी की गई। पांच मीटर तक खुदाई की गई। इसके बाद अब औपचारिक तौर पर इसे शुरू किया गया। एमडी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एस कृष्ण चैतन्य ने कहा, प्रोजेक्ट की प्रगति को बनाए रखते हुए सभी काम तय समय में पूरे किए जाएंगे।