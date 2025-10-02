आज रावण मर जाएगा लेकिन अपराध के ये 10 चेहरे करते रहेंगे कलंकित

MP News: बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा(Dussehra 2025) पर्व पर गुरुवार को रावण दहन होगा। लोग इसके साक्षी बनेंगे। प्रभु श्रीराम के बाणों से प्रतीकात्मक रावण का वध तो हो जाएगा, लेकिन 10 अहम अपराध के रूप में रावण समाज में बरकरार रहेगा। आइए। इस दशहरा एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार समाज को कलंकित करने वाले 10 ऐसे अपराधों की जानकारी यहां दीजा रही है। पढ़ें और चिंतन करें….