ढाई साल तक कमरे में बंद थी बुजुर्ग मां… पुलिस ने छुड़ाया तो फूट पड़ा दर्द, बेटा-बेटी ने किया था कैद

Bhopal Mother Hostage (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के कल्पना नगर में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को उसके ही मानसिक रूप से कमजोर बेटे और बेटी ने करीब ढाई साल तक एक कमरे में कैद कर रखा था। पुलिस ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो महिला की हालत देखकर हैरान हो गए। पुलिस टीम ने बुजुर्ग को बरामद करके इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा। जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है।
बुजुर्ग महिला का पति कई साल पहले गुजर चुका है। वे अपने बेटे अजय सैनी और बेटी मीनाक्षी सैनी के साथ कल्पना नगर में रहती थीं। दोनों संतानें मानसिक रूप से कमजोर हैं और आसपास के लोगों से खाना मांगकर जीवन-यापन कर रहे थे। धीरे-धीरे बुजुर्ग मां की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह चल-फिर नहीं पाती थीं। ऐसे में दोनों बच्चों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि आसपास के लोगों ने जब कई दिनों तक बुजुर्ग को बाहर न देखा और घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसी अनिल सेवानी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आनंद सिंह परिहार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दरवाजा खोला और महिला को बाहर निकाला गया। उनकी हालत बेहद खराब थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बच्चों ने मां को कमरे में बंद तो रखा था, लेकिन उनके साथ मारपीट नहीं की। पुलिस का कहना है कि दोनों मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और मां की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे थे।
