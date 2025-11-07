Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ढाई साल तक कमरे में बंद थी बुजुर्ग मां… पुलिस ने छुड़ाया तो फूट पड़ा दर्द, बेटा-बेटी ने किया था कैद

MP News: भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के कल्पना नगर में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को उसके ही मानसिक रूप से कमजोर बेटे और बेटी ने करीब ढाई साल तक एक कमरे में कैद कर रखा था।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 07, 2025

Bhopal Mother Hostage

Bhopal Mother Hostage (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के कल्पना नगर में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को उसके ही मानसिक रूप से कमजोर बेटे और बेटी ने करीब ढाई साल तक एक कमरे में कैद कर रखा था। पुलिस ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो महिला की हालत देखकर हैरान हो गए। पुलिस टीम ने बुजुर्ग को बरामद करके इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा। जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है।

पति की हो चुकी है मौत

बुजुर्ग महिला का पति कई साल पहले गुजर चुका है। वे अपने बेटे अजय सैनी और बेटी मीनाक्षी सैनी के साथ कल्पना नगर में रहती थीं। दोनों संतानें मानसिक रूप से कमजोर हैं और आसपास के लोगों से खाना मांगकर जीवन-यापन कर रहे थे। धीरे-धीरे बुजुर्ग मां की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह चल-फिर नहीं पाती थीं। ऐसे में दोनों बच्चों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया।

बाहर नहीं दिखने पर लोगों ने की शिकायत

पुलिस जांच में सामने आया है कि आसपास के लोगों ने जब कई दिनों तक बुजुर्ग को बाहर न देखा और घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसी अनिल सेवानी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आनंद सिंह परिहार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दरवाजा खोला और महिला को बाहर निकाला गया। उनकी हालत बेहद खराब थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

बुजुर्ग महिला का इलाज जारी

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बच्चों ने मां को कमरे में बंद तो रखा था, लेकिन उनके साथ मारपीट नहीं की। पुलिस का कहना है कि दोनों मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और मां की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे थे।

ये भी पढ़ें

सरकारी राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 लाख लोगों के कटेंगे नाम
भोपाल
government ration

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 02:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ढाई साल तक कमरे में बंद थी बुजुर्ग मां… पुलिस ने छुड़ाया तो फूट पड़ा दर्द, बेटा-बेटी ने किया था कैद

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल में विश्व चैंपियन क्रांति गौड़ का सम्मान, मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, क्रांति के पिता की होगी पुलिस में बहाली

Kranti Gaud honored in Bhopal
भोपाल

दिल्ली में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का सर्वर ठप्प! भोपाल में लेट हुईं उड़ानें

bhopal news
भोपाल

सांकेतिक हड़ताल: LPG गैस सिलेंडर मिलने में लगेंगे 2 से 3 दिन

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

मोबाइल नंबर बनेगा ‘वाहन मालिक’ की असली पहचान, तुरंत कराएं अपडेट

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

सरकारी राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 लाख लोगों के कटेंगे नाम

government ration
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.