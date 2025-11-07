ढाई साल तक कमरे में बंद थी बुजुर्ग मां… पुलिस ने छुड़ाया तो फूट पड़ा दर्द, बेटा-बेटी ने किया था कैद

MP News: भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के कल्पना नगर में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को उसके ही मानसिक रूप से कमजोर बेटे और बेटी ने करीब ढाई साल तक एक कमरे में कैद कर रखा था। पुलिस ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो महिला की हालत देखकर हैरान हो गए। पुलिस टीम ने बुजुर्ग को बरामद करके इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा। जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है।