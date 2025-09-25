अगले कुछ दिन ‘कर्मचारी’ चालू रखेंगे फोन, बिना अनुमति नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय

MP News: नवरात्र उत्सव के पंडाल-आयोजनों ने शहर में रोजाना दस लाख यूनिट बिजली की खपत बढ़ा दी है। बढ़ते भार से कई फीडर और ट्रांसफार्मर में फॉल्ट बढ़ गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए अब कंपनी ने अपने सभी फील्ड कर्मचारियों को पूरे समय अपने मोबाइल चालू रखने व कॉल को रिसीव करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, इन्हें बिना मंजूरी मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ज्ञात हो कि शहर में कई बड़े गरबा आयोजन हो रहे हैं, जबकि नवरात्र झांकी- मंडल के लिए अतिरिक्त लाइटिंग की गई है।