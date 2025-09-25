अगले कुछ दिन ‘कर्मचारी’ चालू रखेंगे फोन, बिना अनुमति नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय

MP News: नवरात्र उत्सव के पंडाल-आयोजनों ने शहर में रोजाना दस लाख यूनिट बिजली की खपत बढ़ा दी है। बढ़ते भार से कई फीडर और ट्रांसफार्मर में फॉल्ट बढ़ गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए अब कंपनी ने अपने सभी फील्ड कर्मचारियों को पूरे समय अपने मोबाइल चालू रखने व कॉल को रिसीव करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, इन्हें बिना मंजूरी मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ज्ञात हो कि शहर में कई बड़े गरबा आयोजन हो रहे हैं, जबकि नवरात्र झांकी- मंडल के लिए अतिरिक्त लाइटिंग की गई है।
कंपनी ने अपने निर्देशों में कहा है कि मुख्यालय पर पदस्थ कार्मिकों को पूरे दिन मुख्यालय पर उपस्थित रहकर मुख्यालय पर निवासरत होने संबंधी स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपने उच्च अधिकारी को देना होगा। अधिकारियों भी खुद का घोषणा पत्र देगा। वह अपने अधीनस्थ कार्मिकों से मिले घोषणा पत्र को अपनी टिप्पणी दर्ज कर कंपनी मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा।
कंपनी ने कहा है कि किसी भी अधिकारी- कर्मचारी का मोबाइल यदि विशेष कारणों से बंद भी होता है तो वे अन्य संपर्क सूत्र से अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी को बताएंगे कि नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी कार्मिक मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। यदि कोई भी कर्मचारी निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी साथ ही उन्हें गृह भाड़े भत्ते का भी भुगतान नहीं किया जाएगा।