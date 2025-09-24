बड़ा बदलाव: ‘वैध’ एवं ‘अवैध कॉलोनी’ की जिम्मेदारी संभालेंगे इंजीनियर्स

इससे पहले पूर्व निगम आयुक्त वीएस कोलसानी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अवैध कॉलोनी की रोकथाम के निर्देश के बाद सहायक यांत्रियों को इस काम पर लगाया था। पुरानी व्यवस्था में सहायक यंत्री शहर के 21 जोन के अंतर्गत नए कंस्ट्रक्शन मंजूरी, भौतिक सत्यापन सहित वैध एवं अवैध कॉलोनी प्रकरण में नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते थे।