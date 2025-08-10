EOW की बड़ी लापरवाही, ठगे गए लोग, 32 अरब ले भागी कंपनी

ठग कंपनियां यॉर्कर एफएक्स और यॉर्कर कैपिटल के रुपए को इधर से उधर करने के लिए रेनेट और काइनेट एग्रीगेटर फर्म को जिम्मा मिला था। यह बिचौलिए की तरह काम करती थी। ठगी के रुपए पहले इन दोनों फर्मों के खातों में भेजे जाते थे। ये फर्म अपना कमीशन काटकर बाकी रुपए उनके बताए खातों में भेज देते थे। एसटीएफ सूत्रों की मानें तो 500 करोड़ से ज्यादा रुपए इन फर्मों ने इधर से उधर किए। इसके ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल निकाली जा रही है। बताते हैं, इसके सभी प्रोपराइटर फरार हैं।