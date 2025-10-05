एमपी का हर शहर अब खुद बनाएगा अपना ऑक्सीजन, तैयार किए जाएंगे नगर वन

प्रदेश के नगरों में बढ़ती आबादी के चलते वायु प्रदूषण रोकने के लिए किए जा रहे इंतजाम और उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। क्योंकि, साल 2024-25 में पिछले साल की तुलना में 29 जिला मुयालयों की हवा की गुणवत्ता सुधरने की बजाय और बिगड़ गई। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) कम होने की बजाय और बढ़ गया है। इनमें देश का सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर भी शामिल है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं। जबकि, वर्ष 2023-24 में ऐसे नगरों की संख्या 24 थी।