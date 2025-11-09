एमपी में रजिस्टर्ड होगी हर शादी, विवाह स्थल पर ही मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट

Marriage certificate- देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी देव उठनी एकादशी के साथ ही शादियों का सिलसिला शुरु हो गया है। ज्यादातर शादी हॉल और मैरिज गार्डन पहले से बुक हैं और वहां गहमागहमी बढ़ गई है। इस बीच प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हर शादी को रजिस्टर्ड करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश के योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने मुहिम शुरु कर दी है। हर विवाह का पंजीयन कराने और दुल्हा दुल्हन को विवाह स्थल पर ही मैरिज सर्टिफिकेट देने की कवायद की जा रही है। सामूहिक विवाहों में कार्यक्रम स्थल पर ही प्रमाण-पत्र देने का सुझाव दिया गया है।