हर स्टूडेंट को मिलेगी 12 नंबर की ID, स्कूल से कॉलेज तक इसी से होगी पहचान

राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की अपार आइडी पहले ही तैयार की जा चुकी है। वहीं, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) ने अपने कॉलेजों में अध्ययनरत 11 लाख छात्रों का डेटा अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) पोर्टल पर अपलोड किया है। यह डेटा वर्ष 2021 से 2024 तक आयोजित परीक्षाओं से संबंधित है।