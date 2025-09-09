सबके घर का सपना होगा पूरा, होंगी 8 हजार रजिस्ट्रियां! तैयारी तेज

MP News: राजधानी भोपाल में नवरात्र में संपत्तियों की खरीद-फरोत अब तक के सारे रेकॉर्ड्स तोड़ देगी। यह भोपाल में बढ़ती संपन्नता का नया पैमाना बनेगी। पंजीयन विभाग को राजस्व शाखा से मिले इनपुट के अनुसार नवरात्र में करीब 8000 हजार संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। यह आंकड़ा बीते साल से लगभग दोगुना है। बीते साल नवरात्र में रोजाना 400 के करीब रजिस्ट्रियों के हिसाब से नौ दिन 3700 रजिस्ट्रियां(Property Registration) हुई थीं। रियल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि अक्टूबर यानी दिवाली के पहले तक शहर में करीब 24 हजार रजिस्ट्रियां हो सकती हैं। सबके घर का सपना पूरा करने के लिए बिल्डर्स और प्रमोटर्स ने भी तैयारियां की हैं।
राजधानी में करोद और नीलबड़ की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। करोद के आगे से कोकता तक तेजी से विकास हो रहा है। इसकी वजह करोद तक मेट्रो के काम को माना जा रहा है। दूसरे कोकता में अपेक्षाकृत सस्ते प्रोजेक्ट लोगों को लुभा रहे हैं।
कोलार और नीलबड़ की तरफ भी खूब आवासीय प्रोजेक्ट आ रहे हैं। यह पूरी पट्टी नई सीसी रोड और प्रस्तावित एक्सप्रेस वे सहित नए रास्तों को खोल रही है। इससे खरीदारों की यह पसंद बनी हुई है।
नर्मदापुरम रोड और कटारा हिल्स का इलाका हर साल की तरह इस साल भी आवास और निवेश दोनों ही दृष्टि से ग्राहकों को लुभा रहा है। इस क्षेत्र में सभी तरह की सुविधाएं अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित हैं।
पंजीयन अफसरों का कहना है कि हर दिन लोग बड़ी संख्या में सौदे कर रहे हैं, उन्हें पंजीयन के लिए शुभ दिनों का इंतजार है। नवरात्र में स्लॉट बुकिंग की तैयारियां की जा रही हैं।