Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

सबके घर का सपना होगा पूरा, होंगी 8 हजार रजिस्ट्रियां! तैयारी तेज

MP News: राजधानी भोपाल में नवरात्र में संपत्तियों की खरीद-फरोत अब तक के सारे रेकॉर्ड्स तोड़ देगी। यह भोपाल में बढ़ती संपन्नता का नया पैमाना बनेगी। पंजीयन विभाग को राजस्व शाखा से मिले इनपुट के अनुसार नवरात्र में करीब 8000 हजार संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 09, 2025

property registration
property registration (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

MP News: राजधानी भोपाल में नवरात्र में संपत्तियों की खरीद-फरोत अब तक के सारे रेकॉर्ड्स तोड़ देगी। यह भोपाल में बढ़ती संपन्नता का नया पैमाना बनेगी। पंजीयन विभाग को राजस्व शाखा से मिले इनपुट के अनुसार नवरात्र में करीब 8000 हजार संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। यह आंकड़ा बीते साल से लगभग दोगुना है। बीते साल नवरात्र में रोजाना 400 के करीब रजिस्ट्रियों के हिसाब से नौ दिन 3700 रजिस्ट्रियां(Property Registration) हुई थीं। रियल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि अक्टूबर यानी दिवाली के पहले तक शहर में करीब 24 हजार रजिस्ट्रियां हो सकती हैं। सबके घर का सपना पूरा करने के लिए बिल्डर्स और प्रमोटर्स ने भी तैयारियां की हैं।

करोद की ओर रुझान की ये वजह

राजधानी में करोद और नीलबड़ की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। करोद के आगे से कोकता तक तेजी से विकास हो रहा है। इसकी वजह करोद तक मेट्रो के काम को माना जा रहा है। दूसरे कोकता में अपेक्षाकृत सस्ते प्रोजेक्ट लोगों को लुभा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

36 को नोटिस जारी… अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर
भोपाल
Bulldozer Action

कोलार-नीलबड़ में सीसी रोड और एक्सप्रेस

कोलार और नीलबड़ की तरफ भी खूब आवासीय प्रोजेक्ट आ रहे हैं। यह पूरी पट्टी नई सीसी रोड और प्रस्तावित एक्सप्रेस वे सहित नए रास्तों को खोल रही है। इससे खरीदारों की यह पसंद बनी हुई है।

नर्मदापुरम रोड और कटारा हिल्स

नर्मदापुरम रोड और कटारा हिल्स का इलाका हर साल की तरह इस साल भी आवास और निवेश दोनों ही दृष्टि से ग्राहकों को लुभा रहा है। इस क्षेत्र में सभी तरह की सुविधाएं अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित हैं।

सौदे हो रहे, पंजीयन शुभ दिनों में होंगे

पंजीयन अफसरों का कहना है कि हर दिन लोग बड़ी संख्या में सौदे कर रहे हैं, उन्हें पंजीयन के लिए शुभ दिनों का इंतजार है। नवरात्र में स्लॉट बुकिंग की तैयारियां की जा रही हैं।

ये भी पढ़ें

रेलवे कर्मचारी की घिनौनी हरकत, किन्नर बनकर ‘अप्राकृतिक संबंध’ का बनाता था दबाव
भोपाल
bhopal Railway employee

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 12:09 pm

Published on:

09 Sept 2025 12:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सबके घर का सपना होगा पूरा, होंगी 8 हजार रजिस्ट्रियां! तैयारी तेज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.