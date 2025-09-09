सबके घर का सपना होगा पूरा, होंगी 8 हजार रजिस्ट्रियां! तैयारी तेज

MP News: राजधानी भोपाल में नवरात्र में संपत्तियों की खरीद-फरोत अब तक के सारे रेकॉर्ड्स तोड़ देगी। यह भोपाल में बढ़ती संपन्नता का नया पैमाना बनेगी। पंजीयन विभाग को राजस्व शाखा से मिले इनपुट के अनुसार नवरात्र में करीब 8000 हजार संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। यह आंकड़ा बीते साल से लगभग दोगुना है। बीते साल नवरात्र में रोजाना 400 के करीब रजिस्ट्रियों के हिसाब से नौ दिन 3700 रजिस्ट्रियां(Property Registration) हुई थीं। रियल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि अक्टूबर यानी दिवाली के पहले तक शहर में करीब 24 हजार रजिस्ट्रियां हो सकती हैं। सबके घर का सपना पूरा करने के लिए बिल्डर्स और प्रमोटर्स ने भी तैयारियां की हैं।