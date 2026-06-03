भोपाल से मुंबई, दिल्ली की उड़ानें रद्द, फ़्लाइट शेड्यूल में जबरदस्त कटौती

इधर भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को "इंटरनेशनल एयरपोर्ट" के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए जहां एयरपोर्ट का तेजी से विकास किया जा रहा है वहीं विदेशों के लिए फ़्लाइट के लिए सर्वे किया जा रहा है। इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस का यहां से दुबई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का विचार है। इसके लिए पिछले दो वर्षों सर्वे कर संभावनाएं तलाश रही हैं। दोनों कंपनियों ने कई बार यात्रियों की संख्या और व्यावसायिक व्यवहार्यता का आकलन भी किया है। हालांकि अब तक कोई स्थायी शेड्यूल जारी नहीं हो पाया। एयरपोर्ट से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित करने के लिए अधिकारी पूरा जोर लगा रहे हैं। भोपाल एयरपोर्ट के नए अराइवल एरिया में अब यात्रियों के लिए रिजर्व लाउंज और प्री-पेड टैक्सी बुकिंग जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई हैं।