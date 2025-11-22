राहुल गांधी पर पूर्व सीएम के तीखे बोल- गोबर का टीका लगाकर, गौ मूत्र लेकर चलने लगेंगे, नाटक करने में नंबर वन

Rahul Gandhi- बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती फिर सक्रिय हुई हैं। वे गौ पालन, संरक्षण और संवर्धन अभियान में जुटी हैं। उमा भारती ने इस मुद्दे पर प्रेस कान्फ्रेंस ली और सीएम मोहन यादव व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भी मुलाकात की। शनिवार को वे एक बार फिर मीडिया के रूबरू हुईं। हिंदू राष्ट्र, शराबबंदी, आर्थिक आधार पर आरक्षण, जातिवाद की समाप्ति आदि मुद्दों पर उमा भारती मुखर रहीं। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी तीखी टिप्पणी की। उमा भारती ने उन्हें नाटक करने में नंबर वन बताया। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर भी चिंता जाहिर की।