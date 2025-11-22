राहुल गांधी पर पूर्व सीएम के तीखे बोल- गोबर का टीका लगाकर, गौ मूत्र लेकर चलने लगेंगे, नाटक करने में नंबर वन

Former CM Uma Bharti called Rahul Gandhi number one in drama
Rahul Gandhi- बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती फिर सक्रिय हुई हैं। वे गौ पालन, संरक्षण और संवर्धन अभियान में जुटी हैं। उमा भारती ने इस मुद्दे पर प्रेस कान्फ्रेंस ली और सीएम मोहन यादव व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भी मुलाकात की। शनिवार को वे एक बार फिर मीडिया के रूबरू हुईं। हिंदू राष्ट्र, शराबबंदी, आर्थिक आधार पर आरक्षण, जातिवाद की समाप्ति आदि मुद्दों पर उमा भारती मुखर रहीं। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी तीखी टिप्पणी की। उमा भारती ने उन्हें नाटक करने में नंबर वन बताया। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर भी चिंता जाहिर की।
पूर्व सीएम उमा भारती ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। यहां उन्होंने हिंदू एकता की बात कही। इसके लिए जातिवाद को छोड़ने और अंतरजातीय विवाह का प्रोत्साहन देने की जरूरत जताई। उमा भारती ने हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाने पर बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसे सभी को स्वीकार करना है। भारत हिंदू स्टेट नहीं है, होगा भी नहीं।
हिंदू एकता के लिए उमा भारती ने जात-पांत का भेद मिटाने को कहा। उन्होंने कहा कि इतिहास में जातिवाद के कारण ही कई समस्याएं हुई हैं। उमा भारती ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि अन्य जातियों में रोटी-बेटी का संबंध स्थापित करने से हिंदू एकता को बड़ा बल मिलेगा। उन्होंने आर्थिक समानता को हिंदू एकता का आधार बताया। आरक्षण एक मजबूरी है, यह संवैधानिक बाध्यता है। वर्ग विशेष पर खूब संपत्ति है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे दूर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए।
प्रेस कान्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्हें नाटक करने में नंबर वन बताया। उमा भारती बोलीं- ' राहुल गांधी का क्या है, जनेऊ पहनने का नाटक करते हैं। गाय का मुद्दा बड़ा हो जाए तो वे गोबर की टीका लगाकर जेब में गौ मूत्र लेकर चलने लगेंगे… राहुल का क्या है… नाटक करने में एक नंबर…।
उमा भारती ने अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं पर कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाउंगी। उन्होंने देश में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। उमा भारती ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार खत्म करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग