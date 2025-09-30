एमपी में चार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई, काम में लापरवाही करना भारी पड़ा

Four officers suspended - मध्यप्रदेश में इन दिनों अधिकारियों, कर्मचारियों के कामकाज पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जरा सी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जा रही। ऐसे में कुछ अधिकारियों ने निर्वाचन से संबंधित अहम कार्य में सुस्ती दिखा दी जोकि उन्हें बहुत भारी पड़ गई। नरेला विधानसभा में फोटो निर्वाचक नामावली के विवरणों का 2023 की मतदाता सूची से मिलान करने में घोर लापरवाही पाई गई। इस पर चार बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को सस्पेंड कर दिया गया है। चारों अधिकारियों का निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कलेक्टर कौशलेेंद्र विक्रम सिंह ने ये कार्रवाई की है। उन्होंने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-10 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 क के तहत यह सख्त कदम उठाया।