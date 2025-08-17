32 अरब ठगने वाली गैंग का राजस्थान में साम्राज्य, जयपुर-जोधपुर में दो फर्म, करोड़ों के ट्रांजेक्शन

MP News: निवेश के नाम पर देशभर के नौ से ज्यादा राज्यों में ठगी(32 Billion Fraud) करने वाली अंतरराष्ट्रीय गैंग के लूट का साम्राज्य राजस्थान में भी फैला हुआ है। एसटीएफ की जांच में जयपुर और जोधपुर में स्पोर्ट्स की फर्जी फर्में संचालित कर रखी है। जिनमें एक साल में करोड़ों के संदिग्ध ट्रांजेक्शन मिले हैं। यह कंपनिया गैंग के सरगना लविश चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। टीम दस्तावेज और संदिग्ध ट्रांजेक्शन की जानकारी ले रही है। यॉर्कर एफएक्स और यॉर्कर कैपिटल फर्म का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद जब एसटीएफ ने पड़ताल की तो हरियाणा की एक कंपनी जांच में सामने आई जिसमें अरबों का संदिग्ध ट्रांजेक्शन मिला। एसटीएफ ने छापा मारा तो कंपनी एक कमरे में संचालित मिली। डिटेल निकाली तो राजस्थान की स्पोर्ट्स कंपनियां सामने आईं। जिनका आपस में लिंक निकला। हरियाणा की फर्म से 300 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन मिला है।