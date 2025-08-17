Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

32 अरब ठगने वाली गैंग का राजस्थान में साम्राज्य, जयपुर-जोधपुर में दो फर्म, करोड़ों के ट्रांजेक्शन

MP News: निवेश के नाम पर देशभर के नौ से ज्यादा राज्यों में ठगी करने वाली अंतरराष्ट्रीय गैंग के लूट का साम्राज्य राजस्थान में भी फैला हुआ है। एसटीएफ की जांच में जयपुर और जोधपुर में स्पोर्ट्स की फर्जी फर्में संचालित कर रखी है। इंदौर के ईशान सलूजा ने फर्जी फर्म यॉर्कर एफएक्स और यॉर्कर कैपिटल के खिलाफ निवेश के नाम पर ठगे जाने की पहली शिकायत दर्ज करवाई थी।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 17, 2025

32 billion fraud
32 अरब की ठगी (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: निवेश के नाम पर देशभर के नौ से ज्यादा राज्यों में ठगी(32 Billion Fraud) करने वाली अंतरराष्ट्रीय गैंग के लूट का साम्राज्य राजस्थान में भी फैला हुआ है। एसटीएफ की जांच में जयपुर और जोधपुर में स्पोर्ट्स की फर्जी फर्में संचालित कर रखी है। जिनमें एक साल में करोड़ों के संदिग्ध ट्रांजेक्शन मिले हैं। यह कंपनिया गैंग के सरगना लविश चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। टीम दस्तावेज और संदिग्ध ट्रांजेक्शन की जानकारी ले रही है। यॉर्कर एफएक्स और यॉर्कर कैपिटल फर्म का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद जब एसटीएफ ने पड़ताल की तो हरियाणा की एक कंपनी जांच में सामने आई जिसमें अरबों का संदिग्ध ट्रांजेक्शन मिला। एसटीएफ ने छापा मारा तो कंपनी एक कमरे में संचालित मिली। डिटेल निकाली तो राजस्थान की स्पोर्ट्स कंपनियां सामने आईं। जिनका आपस में लिंक निकला। हरियाणा की फर्म से 300 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन मिला है।

जानिए क्या है मामला

इंदौर के ईशान सलूजा ने फर्जी फर्म यॉर्कर एफएक्स और यॉर्कर कैपिटल के खिलाफ निवेश के नाम पर ठगे जाने की पहली शिकायत दर्ज करवाई। सलूजा ने बताया कि मुनाफा देने के नाम पर उससे 20.18 लाख की धोखाधड़ी की गई है। जिसके बाद एसटीएफ ने पूरे मामले को अपने हाथ में लेते हुए एसआइटी का गठन कर जांच शुरू कर दी। जिसमें हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि इंडेंट बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बैंक खाते में साल 2023-24 के दौरान 7. 2 अरब रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया है। वहीं रेंटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में साल 2023-24 में 15.80 अरब का ट्राजेक्शन मिला है। जिसके बाद जांच तेजी से आगे बढ़ाई गई। और अब तक 32 अरब(32 Billion Fraud) से ज्यादा के ठगी का खुलासा हो चुका है।

ये भी पढ़ें

EOW की बड़ी लापरवाही, ठगे गए लोग, 32 अरब ले भागी कंपनी
भोपाल
32 billion fraud

एसटीएफ की टीमें करेंगी सर्चिंग

एसटीएफ की टीम ने जयपुर और राजस्थान में संचालित हो रही दोनों फर्मों की जानकारी निकाल ली है। एसटीएफ की दो टीमें दोनों फर्मों के डायरेक्टर सहित वहां काम करने वाले लोगों से पूछताछ करेंगी। बता दें एसटीएफ, ईडी और ईओडब्ल्यू का शिकंजा कसने के बाद से सभी फर्जी कंपनियों के डायरेक्टर फरार होने लगे हैं। इसीलिए एसटीएफ ने लविश सहित चार लोगों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है।

ये भी पढ़ें

Big News: ट्रेडिंग में मुनाफे के नाम पर 32 अरब की ठगी, 145 संदिग्ध खाते, 1.88 अरब होल्ड
भोपाल
32 billion fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 01:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 32 अरब ठगने वाली गैंग का राजस्थान में साम्राज्य, जयपुर-जोधपुर में दो फर्म, करोड़ों के ट्रांजेक्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.