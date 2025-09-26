नवरात्रि में गरबे की धूम, विजेताओं को मिला पुरस्कार, अभी जारी रहेगा भोपाल का सबसे बड़ा गरबा महोत्सव

Patrika Bhojpal Garba Mahotsav: भोपाल शहर का सबसे बड़ा गरबा महोत्सव, पत्रिका भोजपाल गरबा महोत्सव के तीसरे दिन पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। जंबूरी मैदान पर आयोजित गरबा महोत्सव में भारी संख्या में लोग गरबा के रंग में रंगे रहे। आयोजन के तीसरे दिन भी भारी भीड़ रही। एक लाख किलोवॉट के दमदार साउंड सिस्टम और गुजरात से आए संगीत बैंड ने पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। यह महोत्सव दूसरे साल भी भोपालवासियों को एक यादगार अनुभव दे रहा है, जहां संगीत, नृत्य, और मस्ती का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।