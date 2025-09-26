Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

नवरात्रि में गरबे की धूम, विजेताओं को मिला पुरस्कार, अभी जारी रहेगा भोपाल का सबसे बड़ा गरबा महोत्सव

Patrika Bhojpal Garba Mahotsav: भोपाल शहर का सबसे बड़ा गरबा महोत्सव, पत्रिका भोजपाल गरबा महोत्सव के तीसरे दिन पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। जंबूरी मैदान पर आयोजित गरबा महोत्सव में भारी संख्या में लोग गरबा के रंग में रंगे रहे। आयोजन के तीसरे दिन भी भारी भीड़ रही।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 26, 2025

Patrika Bhojpal Garba Mahotsav
Patrika Bhojpal Garba Mahotsav

Patrika Bhojpal Garba Mahotsav: भोपाल शहर का सबसे बड़ा गरबा महोत्सव, पत्रिका भोजपाल गरबा महोत्सव के तीसरे दिन पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। जंबूरी मैदान पर आयोजित गरबा महोत्सव में भारी संख्या में लोग गरबा के रंग में रंगे रहे। आयोजन के तीसरे दिन भी भारी भीड़ रही। एक लाख किलोवॉट के दमदार साउंड सिस्टम और गुजरात से आए संगीत बैंड ने पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। यह महोत्सव दूसरे साल भी भोपालवासियों को एक यादगार अनुभव दे रहा है, जहां संगीत, नृत्य, और मस्ती का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।

गरबा महोत्सव(Patrika Bhojpal Garba Mahotsav) में गुजरात से आई टीम ने अपने गीतों से प्रतिभागियों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। गुरुवार को मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कृष्णा गौर, विशिष्ट अतिथि रामेंद्र सिंह रहे। इस मौके पर पार्षद जीत ठाकुर, बी शक्ति राव, अशोक गुप्ता असाटी, मेला अध्यक्ष सुनील यादव, संजोयक विकास वीरानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री गौर ने भी प्रतिभागियों के साथ गरबा किया।

दूसरे दिन के प्रमुख विजेता

  • बेस्ट ग्रुप: शर्व शक्ति और उनकी टीम
  • बेस्ट किड्स: श्रद्धा
  • बेस्ट कपल: रजनी सुप्रतीक
  • बेस्ट पगड़ी: दुर्योधन सोलंकी
  • बेस्ट कस्ट्यूम (फीमेल): प्रत्यक्षा शाह
  • बेस्ट कस्ट्यूम (मेल): दामोदर
  • बेस्ट डांसर (मेल): अमन
  • बेस्ट डांसर (फीमेल): नीतू
  • बेस्ट ग्रुप कॉमन: आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज

विजेताओं को मिला समान

महोत्सव में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि प्रतिभा का समान भी किया गया। भोपाल गरबा महोत्सव समिति और मोबाइल गैजेट्स पिपलानी की ओर से कई श्रेणियों में प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए।

सितारों का धमाल जारी रहेगा

इस महोत्सव में बॉलीवुड और टीवी जगत के सितारे लगातार अपनी चमक बिखेर रहे हैं। 27 सितंबर को टीवी की ’अंगूरी भाभी’ यानी शिल्पा शिंदे अपनी प्रस्तुति देने आ रही हैं, जो निश्चित रूप से दर्शकों को गुदगुदाएंगी। 29 सितंबर को प्रसिद्ध बुंदेली गायिका कविता शर्मा अपनी दमदार आवाज में बुंदेली गीतों की प्रस्तुति देंगी। जिसका शहरवासियों को बेसब्री से इंतजार है।

भोपाल

Published on:

26 Sept 2025 11:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नवरात्रि में गरबे की धूम, विजेताओं को मिला पुरस्कार, अभी जारी रहेगा भोपाल का सबसे बड़ा गरबा महोत्सव

