‘गैस सिलेंडर’ बुक करते ही खाली हो गया अकाउंट, आप भी रहें सावधान !

Gas Cylinder Cyber ​​Fraud: बीते कई दिनों से गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच जालसाज एक्टिव हो गए हैं। गैस सिलेंडर की कमी और लोगों की जल्दबाजी का फायदा उठाकर फर्जी लिंक और ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया और मैसेज के माध्यम से गैस सिलेंडर डिलीवरी और इमरजेंसी गैस सप्लाई जैसे लुभावने ऑफर दिखाकर लिंक भेज रहे हैं जिस पर क्लिक करते ही रकम उड़ रही है।