भोपाल

एमपी में कई जिलों में जोरदार बरसात, तीन बांधों के खोले गेट

MP Rain- मध्यप्रदेश में जोरदार बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में शनिवार को पानी गिरा।

भोपाल

deepak deewan

Sep 20, 2025

Gates of three dams opened due to heavy rains in MP
Gates of three dams opened due to heavy rains in MP- Demo pic

MP Rain- मध्यप्रदेश में जोरदार बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में शनिवार को पानी गिरा। कहीं झमाझम बरसात हो रही है तो कहीं रिमझिम गिरती बूंदें लोगों को भिगो रहीं हैं। सीजन में जोरदार बरसात के कारण भोपाल के कोलार, भदभदा और कलियासोत बांध पानी से लबालब हो चुके हैं। इनके गेट खोलकर तीनों बांधों से पानी निकाला जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दो चक्रवात एक्टिव हैं। उत्तर-दक्षिण ट्रफ प्रदेश से गुजर रही है। अगले कुछ दिनों तक पानी गिरने की संभावना कम है।

राजधानी भोपाल में सुबह से कई जगहों पर रुक-रुककर बरसात हो रही है। शहरभर में बादलों की आवाजाही चल रही है। राजधानी से सटे आसपास के जिलों नर्मदापुरम, सीहोर, गुना में भी बरसात हो रही है। इधन बड़वानी, डिंडौरी, मऊगंज सेंधवा में भी पानी गिरा है।

भोपाल के कोलार और कलियासोत बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। दोनों बांधों के दो-दो गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। भदभदा बांध का एक गेट खोला गया है।

उत्तरी-दक्षिणी हिस्से में दो चक्रवात सक्रिय

मौसम विशेषज्ञोें के मुताबिक प्रदेश के उत्तरी-दक्षिणी हिस्से में दो चक्रवात सक्रिय हैं। प्रदेश से उत्तर-दक्षिण ट्रफ भी गुजर रहा है। इस कारण अगले कुछ दिन भारी बरसात होने की संभावना नहीं है। स्थानीय सिस्टम से कहीं-कहीं बरसात हो सकती है।

20 Sept 2025 06:28 pm

