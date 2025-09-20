एमपी में कई जिलों में जोरदार बरसात, तीन बांधों के खोले गेट

MP Rain- मध्यप्रदेश में जोरदार बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में शनिवार को पानी गिरा। कहीं झमाझम बरसात हो रही है तो कहीं रिमझिम गिरती बूंदें लोगों को भिगो रहीं हैं। सीजन में जोरदार बरसात के कारण भोपाल के कोलार, भदभदा और कलियासोत बांध पानी से लबालब हो चुके हैं। इनके गेट खोलकर तीनों बांधों से पानी निकाला जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दो चक्रवात एक्टिव हैं। उत्तर-दक्षिण ट्रफ प्रदेश से गुजर रही है। अगले कुछ दिनों तक पानी गिरने की संभावना कम है।