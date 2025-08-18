एमपी में 5 दिन ‘जर्मन की कंपनियां’ करेंगी दौरा, खुलेंगे निवेश के रास्ते

प्रतिनिधिमंडल इंदौर प्रवास के दौरान तकनीकी कार्यशालाओं और रणनीतिक चर्चाओं में शामिल रहेगा। प्रतिनिधिमंडल आइआइटी इंदौर में इनक्यूबेशन सेंटर का भ्रमण करेगा और स्थानीय स्टार्टअप से संवाद करेगा। इसके बाद भोपाल प्रवास के दौरान उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी संस्थानों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें होंगी। इसमें बी2बी व्यावसायिक बैठकें और तकनीकी साझेदारी के समझौते होंगे।