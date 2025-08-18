एमपी में 5 दिन ‘जर्मन की कंपनियां’ करेंगी दौरा, खुलेंगे निवेश के रास्ते

MP News: जर्मनी की नामी कंपनियों के प्रतिनिधि सोमवार यानि आज से मध्यप्रदेश के दौरे पर रहेंगे। ये अलग-अलग जिलों का भ्रमण करेंगे और निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। इनमें टाइलर्स के स्टीवन रैनविक, टैलोनिक के निकोलस, स्टेएक्स के एलेक्सजेन्ड्रा के मिकीटयूक, क्यू-नेक्ट-एजी के मटियास प्रोग्चा और क्लाउड-स्क्विड के फिलिप रेजमूश शामिल हैं।
ये कंपनियां एआइ डेटा इंटीग्रेशन, वर्क लो ऑटोमेशन, आइओटी और कनेक्टिविटी सॉल्युशंस, एंटरप्राइज सॉटवेयर तथा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एआइ तकनीक के क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं।
सरकार का दावा है कि इनका अनुभव और तकनीकी क्षमता मध्यप्रदेश के उद्यमियों, स्टार्ट-अप और युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जर्मनी प्रवास के दौरान वहां की कंपनियों व निवेशकों को न्योता दिया था।
ये कंपनियों और प्रतिनिधि मंडल मप्र ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत 18 से 22 अगस्त तक प्रदेश में रहेंगे। दावा हैं कि इसमें मप्र और जर्मनी के बीच व्यापार एवं नवाचार को मजबूती मिलेगी। प्रदेश के उद्यमों और जर्मन कंपनियों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ेंगी।
प्रतिनिधिमंडल इंदौर प्रवास के दौरान तकनीकी कार्यशालाओं और रणनीतिक चर्चाओं में शामिल रहेगा। प्रतिनिधिमंडल आइआइटी इंदौर में इनक्यूबेशन सेंटर का भ्रमण करेगा और स्थानीय स्टार्टअप से संवाद करेगा। इसके बाद भोपाल प्रवास के दौरान उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी संस्थानों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें होंगी। इसमें बी2बी व्यावसायिक बैठकें और तकनीकी साझेदारी के समझौते होंगे।