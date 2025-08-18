Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में 5 दिन ‘जर्मन की कंपनियां’ करेंगी दौरा, खुलेंगे निवेश के रास्ते

MP News: सरकार का दावा है कि इनका अनुभव और तकनीकी क्षमता मध्यप्रदेश के उद्यमियों, स्टार्ट-अप और युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 18, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: जर्मनी की नामी कंपनियों के प्रतिनिधि सोमवार यानि आज से मध्यप्रदेश के दौरे पर रहेंगे। ये अलग-अलग जिलों का भ्रमण करेंगे और निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। इनमें टाइलर्स के स्टीवन रैनविक, टैलोनिक के निकोलस, स्टेएक्स के एलेक्सजेन्ड्रा के मिकीटयूक, क्यू-नेक्ट-एजी के मटियास प्रोग्चा और क्लाउड-स्क्विड के फिलिप रेजमूश शामिल हैं।

ये कंपनियां एआइ डेटा इंटीग्रेशन, वर्क लो ऑटोमेशन, आइओटी और कनेक्टिविटी सॉल्युशंस, एंटरप्राइज सॉटवेयर तथा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एआइ तकनीक के क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं।

ये भी पढ़ें

1 साल तक फ्री में कर सकेंगे ‘नेशनल हाईवे’ पर सफर, ऐसे करें रिचार्ज
भोपाल
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

सरकार का दावा- प्रदेश में युवाओं को लाभ

सरकार का दावा है कि इनका अनुभव और तकनीकी क्षमता मध्यप्रदेश के उद्यमियों, स्टार्ट-अप और युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जर्मनी प्रवास के दौरान वहां की कंपनियों व निवेशकों को न्योता दिया था।

ये कंपनियों और प्रतिनिधि मंडल मप्र ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत 18 से 22 अगस्त तक प्रदेश में रहेंगे। दावा हैं कि इसमें मप्र और जर्मनी के बीच व्यापार एवं नवाचार को मजबूती मिलेगी। प्रदेश के उद्यमों और जर्मन कंपनियों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ेंगी।

इंदौर में तकनीकी सेमिनार और रणनीतिक चर्चा

प्रतिनिधिमंडल इंदौर प्रवास के दौरान तकनीकी कार्यशालाओं और रणनीतिक चर्चाओं में शामिल रहेगा। प्रतिनिधिमंडल आइआइटी इंदौर में इनक्यूबेशन सेंटर का भ्रमण करेगा और स्थानीय स्टार्टअप से संवाद करेगा। इसके बाद भोपाल प्रवास के दौरान उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी संस्थानों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें होंगी। इसमें बी2बी व्यावसायिक बैठकें और तकनीकी साझेदारी के समझौते होंगे।

ये भी पढ़ें

MBBS करने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत, जल्द बढ़ेंगी 200 सीटें
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 5 दिन ‘जर्मन की कंपनियां’ करेंगी दौरा, खुलेंगे निवेश के रास्ते

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.