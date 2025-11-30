‘NRI दुल्हें’ खोज रही देसी दुल्हनें, ग्लोबल मैचमेकिंग का ट्रेंड बढ़ा

(Photo Source- Patrika)
MP News: समय और धन की बचत के लिए अब परिचय सम्मेलनों में रिश्ते खोजे जा रहे हैं। इसमें भी ग्लोबल मैचमेकिंग का ट्रेंड बढ़ने लगा है। विदेशों में नौकरी और कारोबार करने वाले कई युवा अपने देश में परिचय सम्मेलनों में अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। वहीं विदेशों में रहने वाले अभिभावक भी घर परिवार के लिए भारतीय, सुसंस्कारित वर वधु चाहते हैं। ऐसे में परिचय सम्मेलनों में एनआरआइ युवाओं के पंजीयन की संख्या बढ़ती जा रही है।
राजधानी के जवाहर चौक जैन मंदिर में 13 से 15 दिसंबर तक तीन दिवसीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें विदेशों से भी कई युवाओं के पंजीयन हो रहे हैं। अखिल भारतीय जैन दिगंबर जैन युवक-युवती परिचय सम्मेलन के प्रवक्ता सुनील जैनाविन ने बताया कि इस साल अब तक 4175 पंजीयन हो चुके हैं। इसमें आस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, यूके सहित कई देशों से भी पंजीयन हुए हैं।
सम्मेलन के लिए पंजीयन का सिलसिला जारी है। इसमें अब तक 4175 युवाओं के पंजीयन हो चुके हैं। इसमें 100 से अधिक सीए, 200 से अधिक डॉक्टर, 1 हजार से अधिक इंजीनियर, 50 से अधिक एडवोकेट, 20 से अधिक सीएस ने भी पंजीयन कराए है।
यूएसए- 27
यूके- 11
कनाडा- 6
आयरलैंड- 5
जर्मनी- 3
यूएसए- 5
आस्ट्रेलिया- 5
इटली- 1
नार्वे- 1
स्वीडन- 1
मलेशिया- 1
अन्य- 11
