‘NRI दुल्हें’ खोज रही देसी दुल्हनें, ग्लोबल मैचमेकिंग का ट्रेंड बढ़ा

MP News: समय और धन की बचत के लिए अब परिचय सम्मेलनों में रिश्ते खोजे जा रहे हैं। इसमें भी ग्लोबल मैचमेकिंग का ट्रेंड बढ़ने लगा है। विदेशों में नौकरी और कारोबार करने वाले कई युवा अपने देश में परिचय सम्मेलनों में अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। वहीं विदेशों में रहने वाले अभिभावक भी घर परिवार के लिए भारतीय, सुसंस्कारित वर वधु चाहते हैं। ऐसे में परिचय सम्मेलनों में एनआरआइ युवाओं के पंजीयन की संख्या बढ़ती जा रही है।