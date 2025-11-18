Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी, दामों में भारी गिरावट, जानें आज के ताजा भाव

Gold Silver Price: नवंबर के महीने मे सोने-चांदी की कीमतों में लगातार परिवर्तन का सिलसिला जारी है। पिछले दो दिनों से सोने और चांदी के दाम डाउन हो रहे हैं। आज भी इनके भाव में गिरावट आई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 18, 2025

Gold Silver Rate

Gold Silver Price: नवंबर के महीने मे सोने-चांदी की कीमतों में लगातार परिवर्तन का सिलसिला जारी है। पिछले दो दिनों से सोने और चांदी के दाम डाउन हो रहे हैं। आज भी इनके भाव में गिरावट आई है। शादियों के सीजन में फिलहाल सोने-चांदी के दामों का सस्ता होने से सराफा बाजारों में खरीददारी के लिए अच्छी भीड़ भी पहुंच सकती है। अगर आप भी मंगलवार 18 नवंबर को सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और बाजार जाने का सोच रहे हैं तो पहले भोपाल-इंदौर में ताजा भाव जान लीजिए।

भोपाल में 22 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

  • 1 ग्राम - 11,340 रुपए
  • 8 ग्राम - 90,720 रुपए
  • 10 ग्राम - 1,13,400 रुपए
  • 100 ग्राम - 11,34,000 रुपए

भोपाल में 24 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

  • 1 ग्राम - 12,371 रुपए
  • 8 ग्राम - 98,968 रुपए
  • 10 ग्राम - 1,23,710 रुपए
  • 100 ग्राम - 12,37,100 रुपए

इंदौर में 22 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

  • 1 ग्राम - 11,340 रुपए
  • 8 ग्राम - 90,720 रुपए
  • 10 ग्राम - 1,13,400 रुपए
  • 100 ग्राम - 11,34,000 रुपए

इंदैर में 24 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

  • 1 ग्राम - 12,371 रुपए
  • 8 ग्राम - 98,968 रुपए
  • 10 ग्राम - 1,23,710 रुपए
  • 100 ग्राम - 12,37,100 रुपए

भोपाल में आज चांदी का भाव(प्रति ग्राम)

  • 1 ग्राम - 162 रुपए
  • 8 ग्राम - 1,296 रुपए
  • 10 ग्राम - 1,620 रुपए
  • 100 ग्राम - 16,200 रुपए
  • 1000 ग्राम - 1,62,000 रुपए

इंदौर में आज चांदी का भाव(प्रति ग्राम)

  • 1 ग्राम - 162 रुपए
  • 8 ग्राम - 1,296 रुपए
  • 10 ग्राम - 1,620 रुपए
  • 100 ग्राम - 16,200 रुपए
  • 1000 ग्राम - 1,62,000 रुपए

ये भी पढ़ें

एमपी में 24 लोगों की मौत, 14 दोषियों को हुई 10-10 साल की जेल, ये है मामला
मुरैना
Morena poisonous liquor case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 02:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी, दामों में भारी गिरावट, जानें आज के ताजा भाव

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोशल मीडिया पर ट्रेंड में #MPCOLDWAVE, 5° से और नीचे गिरेगा पारा, अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

IMD Alert in MP Cold wave severe cold weather forecast
भोपाल

‘रॉबर्ट वाड्रा’ को ‘दूसरी शादी’ करने की सलाह, कौन से ‘भाजपा नेता’ की टिप्पणी से बढ़ा विवाद

Robert Vadra advised to get married second time
भोपाल

एमपी में फिर बढ़ा सोयाबीन का रेट, राज्य सरकार ने दी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी

एमपी में फिर बढ़ा भावांतर योजना में सोयाबीन का रेट
भोपाल

MP Cabinet: लाड़ली बहना योजना को लेकर फिर आई खुशखबरी, कैबिनेट में सीएम ने दिए बड़े निर्देश

MP Cabinet Big Decision on Ladlibehna Yojana
भोपाल

पदोन्नति: इन 15 अफसरों के नाम की चर्चा, 21 नवंबर को होगा तय, देखें लिस्ट

IPS award 2025 State Police Service 15 officers Promotion
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.