औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी, दामों में भारी गिरावट, जानें आज के ताजा भाव

Gold Silver Price: नवंबर के महीने मे सोने-चांदी की कीमतों में लगातार परिवर्तन का सिलसिला जारी है। पिछले दो दिनों से सोने और चांदी के दाम डाउन हो रहे हैं। आज भी इनके भाव में गिरावट आई है। शादियों के सीजन में फिलहाल सोने-चांदी के दामों का सस्ता होने से सराफा बाजारों में खरीददारी के लिए अच्छी भीड़ भी पहुंच सकती है। अगर आप भी मंगलवार 18 नवंबर को सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और बाजार जाने का सोच रहे हैं तो पहले भोपाल-इंदौर में ताजा भाव जान लीजिए।