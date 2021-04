बाजार में गिरे सोना-चांदी के भाव, जानिए किस भाव पर बिक रहा है सोना

Gold Rate in madhya pradesh Today: मध्यप्रदेश के चार बड़े शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का भाव देखें।

भोपाल। सोना खरीदने वालों के लिए आज फिर अच्छी खबर है। भारतीय सराफा बाजार में सोने के दाम (Gold Silver Price Today) में गिरावट आई है। वैसे तो सोने और चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव का दौर हमेशा जारी रहता है। सोना हालांकि अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफी सस्ता (Gold Price) है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत (Sone ka Aaj Ka Bhav) अपने उच्च स्तर से 10 हजार रुपये नीचे आ चुकी है।

शुक्रवार को बाजार खुलने के समय 24 कैरेट के 10 ग्राम Gold की कीमत 46, 554 थी, जो बाजार बंद होने के समय लगभग 100 रुपये की गिरावट के साथ 46,446 पर पहुंच गई। वहीं, 1 किलोग्राम चांदी की कीमत बाजार खुलने के समय 67, 175 थी जो बंद होने के समय 66, 930 पर रही।

जानिए सोने-चांदी का ताजा भाव

प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर बड़े शहर हैं जहां सोने-चांदी का बड़ा कारोबार होता है। इन शहरों में सोने के भावों में आंशिक अंतर होता है। जो क्षेत्र के हिसाब से निर्भर करता है। प्रदेश में अधिकतर लोग सोने की ज्वैलरी 22 कैरेट में बनवाते हैं। इसी के आधार पर कीमतें भी तय होती हैं। सराफा बाजारों में सोने की वर्तमान कीमतों के साथ ही उसकी शुद्धता, मैकिंग चार्ज, सोने का वजन और जीएसटी के आधार पर घट-बढ़ जाती है।

भोपाल सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in bhopal today

राजधानी भोपाल के सराफा बाजार में 11 अप्रैल को 24 कैरेट सोने के भाव 47570 रुपए और 22 कैरेट सोने के भाव 43960 रुपए प्रति ग्राम पर रहे।

Gold Price Per Gram in Bhopal (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4396 35168 43960 24 Carat 4757 38056 47570

इंदौर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in Indor today

मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सराफा बाजार में आइए जानते हैं ताजा भाव।

Gold Price Per Gram in Indor (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4396 35168 43960 24 Carat 4757 38056 47570

जबलपुर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in jabalpur today

Gold Price Per Gram in jabalpur (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4400 35200 44000 24 Carat 4758 38064 47580

ग्वालियर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in gwalior today

Gold Price Per Gram in gwalior (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4399 35192 43990 24 Carat 4756 38048 47560

एक सप्ताह में कब कितना हुआ बदलाव

Recent Gold Rate Changes in Madhya Pradesh

DATE 22 CT (1 GRAM) 24 CT (1 GRAM) 22CT (8 GRAM) 24CT (8 GRAM) 10-Apr-21 Rs. 4396 Rs. 4757 Rs. 35168 Rs. 38056 9-Apr-21 Rs. 4402 Rs. 4763 Rs. 35216 Rs. 38104 8-Apr-21 Rs. 4387 Rs. 4748 Rs. 35096 Rs. 37984 7-Apr-21 Rs. 4322 Rs. 4668 Rs. 34576 Rs. 37344 6-Apr-21 Rs. 4262 Rs. 4603 Rs. 34096 Rs. 36824

सोने की ओर बढ़ा रुझान

जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इसमें 471 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। सोने की कीमतों में कमी और आयात शुल्क में कटौती से खुदरा ग्राहकों और आभूषण विक्रेताओं का रुझान सोने की ओर बढ़ा है। अगस्त 2020 में दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 57008 रुपये प्रति 10 ग्राम के मार्क पर पहुंच गया था। यह सोने का अब तक का उच्च स्तर है। अब हाजिर बाजार में सोने की कीमत 22 फीसदी तक सस्ता हो चुकी है।