गणेश चतुर्थी से पहले सोने-चांदी के भाव में आई गिरावट, जानें आज के रेट

त्योहारी सीजन में अगर आप भी सोने के गहने खरीदने का मन बना रहे हैं तो कभी भी क्वालिटी से समझौता न करें। हॉलमार्क देखकर ही गहने खरीदें, क्योंकि यही सोने की सरकारी गारंटी सुनिश्चित करता है। भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) हॉलमार्क का निर्धारण करता है। हर कैरेट के हॉलमार्क अंक अलग होते हैं, जिसका ध्यान रखते हुए ही सोना खरीदना चाहिए। अगर आप ऐसा नही करते हैं तो आपके सोने में मिलावट भी हो सकती है तो हमेशा जांच परख कर ही खरीदें।