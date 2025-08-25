गणेश चतुर्थी से पहले सोने-चांदी के भाव में आई गिरावट, जानें आज के रेट

Gold-Silver Price Fall : हरितालिका तीज के पवित्र व्रत के बीच सोने-चांदी के बाजार में हलचल बढ़ी है। इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सराफा में सोमवार को सोने के भाव 100 रुपए तो वहीं चांदी के भाव में 320 रुपए की गिरावट आई है।
भोपाल में सोमवार 25 अगस्त को भारतीय बाजार के मुताबिक, बाजार शुरू होने तक सोने और चांदी के भाव में मामूली ही सही पर गिरावट देखने को मिली है।
-भोपाल में 22 कैरेट सोने का रेट 92,098 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुले हैं, जबकि एक दिन पहले ही 22 कैरेट सोने का प्रति 10 ग्राम की दर से भाव 99,182 रुपए खुला था।
-भोपाल में आज 24 कैरेट सोने के दाम 100,470 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर पर खुला है। जबकि, बीते दिन ये कीमत 100,570 रुपए प्रति 10 ग्राम दरज की गई थी।
राजधानी के सराफा बाजार में आज चांदी का भाव 1,16,380 रुपए प्रति किलो की दर से खुले। जबकि, बीते दिन ये कीमत 1,16,700 रुपए प्रति किलो दर्ज हुए थे।
त्योहारी सीजन में अगर आप भी सोने के गहने खरीदने का मन बना रहे हैं तो कभी भी क्वालिटी से समझौता न करें। हॉलमार्क देखकर ही गहने खरीदें, क्योंकि यही सोने की सरकारी गारंटी सुनिश्चित करता है। भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) हॉलमार्क का निर्धारण करता है। हर कैरेट के हॉलमार्क अंक अलग होते हैं, जिसका ध्यान रखते हुए ही सोना खरीदना चाहिए। अगर आप ऐसा नही करते हैं तो आपके सोने में मिलावट भी हो सकती है तो हमेशा जांच परख कर ही खरीदें।
पत्रिका की ओर से दी गई सोने-चांदी की दरें सांकेतिक हैं। इस कीमत के साथ जीएसटी, टीसीएस और मेकिंग चार्ज जैसे शुल्क जोड़े जाना शेष है। सही दरें जानने के लिए शहरी जौहरी या ज्वैलरी शॉप पर संपर्क कर सकते हैं।