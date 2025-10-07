चांदी के बोलने वाले सिक्के की डिमांड हाई, जानें 5 से 100 ग्राम तक के सिक्कों का भाव

Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी के भाव भले ही आसमान पर हो लेकिन भोपाल वासियों की त्योहारी भक्ति कम नहीं हुई है। बाजार में पहली बार देवी-देवताओं की आकर्षक मूर्तियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। इन मूर्तियों को बेक्स (मोम) से बनाकर उन पर चांदी का कवर चढ़ाया गया है। इसलिए ये चांदी की प्रतिमाएं काली नहीं पड़ेगी। इन्हें 99 फीसदी चांदी से तैयार करवाया गया है। ये साउथ से आयी है। इसके साथ ही इस बार मार्केट में चांदी के बोलने वाले सिक्के बाजार में आए हैं, जिसकी डिमांड हाई है।