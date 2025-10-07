Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

चांदी के बोलने वाले सिक्के की डिमांड हाई, जानें 5 से 100 ग्राम तक के सिक्कों का भाव

Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी के भाव भले ही आसमान पर हो लेकिन भोपाल वासियों की त्योहारी भक्ति कम नहीं हुई है। बाजार में पहली बार देवी-देवताओं की आकर्षक मूर्तियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही इस बार मार्केट में चांदी के बोलने वाले सिक्के बाजार में आए हैं, जिसकी डिमांड हाई है।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 07, 2025

Gold Silver Rate Today

Silver Coins (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी के भाव भले ही आसमान पर हो लेकिन भोपाल वासियों की त्योहारी भक्ति कम नहीं हुई है। बाजार में पहली बार देवी-देवताओं की आकर्षक मूर्तियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। इन मूर्तियों को बेक्स (मोम) से बनाकर उन पर चांदी का कवर चढ़ाया गया है। इसलिए ये चांदी की प्रतिमाएं काली नहीं पड़ेगी। इन्हें 99 फीसदी चांदी से तैयार करवाया गया है। ये साउथ से आयी है। इसके साथ ही इस बार मार्केट में चांदी के बोलने वाले सिक्के बाजार में आए हैं, जिसकी डिमांड हाई है।

दीपोत्सव से पहले सराफा बाजार में ग्राहकी तेज है। हालांकि, सोना-चांदी के भाव ज्यादा ऊपर हैं। फिर भी बजट बढ़ाकर इनकी खरीदी हो रही है। हां, कम वजन वाले गहने ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। पूजन के लिए इस बार चांदी की (बेक्स पर बनी) मूर्तियां खूब बिक रही हैं।

सोने में तेजी

सोने का भाव इस समय 1.22 लाख रुपए प्रति दस ग्राम एवं चांदी 1.53 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास है। ऐसे में निवेश की दृष्टि सेडिमांड बनी हुई है। लगडी का मुंबई में चलन ज्यादा है। निवेशक इस चांदी की सिल्ली को पूजन के अलावा निवेश की दृष्टि से भी खरीदी करते हैं। कारोबारी राजेश वर्मा बताते हैं कि चांदी के भाव गत वर्ष से 50 फीसदी ज्यादा है लेकिन पूजन की थाली, मूर्तियां, लगडी, कलश आदि की मांग बनी है।

चांदी के सिक्कों का वर्तमान भाव

  • 5 ग्राम: 850 रुपए
  • 10 ग्राम: 1700 रुपए
  • 20 ग्राम: 3400 रुपए
  • 50 ग्राम: 8500 रुपए
  • 100 ग्राम: 17,000 रुपए
  • (नोट-जीएसटी अलग से है)

बाजार में बोलने वाले सिक्के…

दिवाली पर चांदी के सिक्के खरीदने और उपहार में देने की परंपरा को देखते हुए इस बार मार्केट में चांदी के बोलने वाले सिक्के बाजार में आए हैं। इन्हें खोलते ही भगवान की आरती सुनाई देती है। होलसेल सराफा एसोसिएशन के संजीव गर्ग गांधी ने बताया कि इन सिक्कों की डिमांड अच्छी है। उपहार में देने के लिए कस्टमर इनकी मांग कर रहा है।

