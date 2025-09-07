ऑल टाइम हाई पर सोने की कीमत, 22 कैरेट सोना हुआ एक लाख के पार

Gold Silver Rate Today: सराफा बाजार में जहां आरटीजीएस पर सोना उच्चतम स्तर 1,10000 रुपए दस ग्राम के स्तर पर जा पहुंचा है वहीं 22 कैरेट सोना की कीमत भी एक लाख रुपए दस ग्राम का आंकड़ा पार कर गई है। इन रेकॉर्ड स्तर की कीमतों पर बाजार में मध्यम वर्ग की खरीदी 70 प्रतिशत कम हुई है।कॉमेक्स पर सोना 3587.30 डॉलर प्रति औंस रहा। चांदी 40.93 डॉलर प्रति औंस पर रही। नकदी में सोना (99.50) 1,09950 रुपए प्रति दस ग्राम। 22 कैरेट 1,00700 रुपए प्रति दस ग्राम। चांदी (एसए) चौरसा नकदी में 1,25900 व टंच 1,26000 रुपए प्रति किलो रही। आरटीजीएस में सोना कैडबरी 1,10000 रुपए प्रति दस ग्राम। चांदी (एसए) चौरसा 1,26000 रुपए किलो रही। चांदी सिक्का 1350 रुपए प्रति नग रही।