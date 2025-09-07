ऑल टाइम हाई पर सोने की कीमत, 22 कैरेट सोना हुआ एक लाख के पार

Gold Silver Rate Today: सराफा बाजार में जहां आरटीजीएस पर सोना उच्चतम स्तर 1,10000 रुपए दस ग्राम के स्तर पर जा पहुंचा है वहीं 22 कैरेट सोना की कीमत भी एक लाख रुपए दस ग्राम का आंकड़ा पार कर गई है। इन रेकॉर्ड स्तर की कीमतों पर बाजार में मध्यम वर्ग की खरीदी 70 प्रतिशत कम हुई है।कॉमेक्स पर सोना 3587.30 डॉलर प्रति औंस रहा। चांदी 40.93 डॉलर प्रति औंस पर रही। नकदी में सोना (99.50) 1,09950 रुपए प्रति दस ग्राम। 22 कैरेट 1,00700 रुपए प्रति दस ग्राम। चांदी (एसए) चौरसा नकदी में 1,25900 व टंच 1,26000 रुपए प्रति किलो रही। आरटीजीएस में सोना कैडबरी 1,10000 रुपए प्रति दस ग्राम। चांदी (एसए) चौरसा 1,26000 रुपए किलो रही। चांदी सिक्का 1350 रुपए प्रति नग रही।
एमसीएक्स पर वायदा चांदी भी 2200 रुपए उछलकर पहली बार प्रति किलोग्राम 1.26 लाख रुपए के पार निकल गई। विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर जॉब डेटा ने डॉलर को कमजोर किया है और निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने की ओर बढ़ रहे हैं। इंदौर के बाजार विश्लेषकों का कहना है कि यदि फेडरल रिजर्व दरों में कटौती की दिशा में कदम बढ़ाता है, तो आने वाले दिनों में सोना और ऊपर जा सकता है। वहीं निवेशकों को मुनाफावसूली और जोखिम प्रबंधन पर भी ध्यान देने की सलाह है। गोल्डमैन सैश ने चेतावनी दी है कि ट्रंप की निरंकुशता से अगर फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर आंच आई तो सोना 5000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है।
अमरीका में बेरोजगारी दर 4 साल की रेकॉर्ड ऊंचाई 4.3% पर पहुंच गई है। अगस्त में वहां नौकरियों में केवल 22,000 की बढ़ोतरी हुई, जबकि अनुमान 75,000 नई नौकरियां सृजित होने का था। उम्मीद से काफी खराब पेरोल डेटा के कारण अमरीका में सितंबर में ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना काफी बढ़ गई है। अमरीकी फेडरल रिजर्व की ओपन मार्केट कमेटी 1७ सितंबर को ब्याज दरों में कटौती कर सकती है, जिससे ग्लोबल बाजार में सोना 3600 डॉलर प्रति औंस की रेकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।