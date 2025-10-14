खुशखबरी… अब बाजारों में भी मिलेगी EV चार्जिंग की सुविधा, बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

EV Charging Stations (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News:भोपाल के बाजारों में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर गए हैं और चार्जिंग कम हो गई हो तो चिंता न करें। आपको अब शहर के बाजारों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग(EV charging station) की सुविधा मिलेगी। दरअसल मौजूदा पेट्रोल पंपों पर इसके लिए मशीन स्थापित की जा रही है। पेट्रोलियम कंपनियों के साथ बिजली कंपनी कनेक्शन की प्रक्रिया कर रही है। अभी आपको न्यू मार्केट, पांच नंबर मार्केट के पास इसकी सुविधा मिलेगी। धीरे-धीरे बाजार क्षेत्रों से लगे पेट्रोल पंपों पर इसकी स्थापना की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, 66 केवी क्षमता के चार्जिंग स्टेशन तय किए जा रहे हैं। भोपाल में बीते एक साल में ही 6000 से अधिक ईवी का रजिस्टेशन हुआ। इसमें 700 से अधिक इवी कार है। ऐसे में चार्जिंग स्टेशन की मांग तेजी से बढ़ने की स्थिति है। न्यू मार्केट के पास पेट्रोल पंप संचालक रमेश बाबा का कहना है कि मशीनों को स्थापित करने की प्रक्रिया लंबे समय चल रही है। ऑयल कंपनी ने यहां मशीन भी ला दी है। उनके अनुसार चार्जिंग स्टेशन के लिए हाल में बिजली कंपनी की टीम सर्वे करने पहुंची थी। अब बिजली कंपनी यहां चार्जिंग स्टेशन के तय मानकों के अनुसार कलेक्टर की प्रक्रिया पूरी करेगी। यहां स्टेशन शुरू होगा।
दस नंबर, बिट्टन मार्केट, शाहपुरा त्रिलंगा, कोलार रोड प्रियंका नगर बाजार, नेहरू नगर, भदभदा, चूनाभट्टी, अग्रसेन तिराहा कमलापार्क की ओर, जिंसी, लिली टॉकीज के लिए भी इवी स्टेशन की प्रक्रिया कर हो रही है। जेके रोड से लेकर पुराने शहर, भदभदा तक 25 से अधिक निजी चार्जिंग स्टेशन है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का कारोबार करती है। आमजन के लिए सरकारी स्तर पर सिस्टम तय करने निगम से लेकर स्मार्टसिटी तक बड़े दावे करते रहे हैं। स्मार्टसिटी ने तो 27 स्टेशन के लिए एजेंसी तय करने की प्रक्रिया भी शुरू की थी, लेकिन सब ठप्प हो गया। अब लोगों को पेट्रोल पंपों पर बाजार वाले क्षेत्रों में स्टेशन मिलेंगे तो लाभ होगा।
