खुशखबरी… अब बाजारों में भी मिलेगी EV चार्जिंग की सुविधा, बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

जानकारी के मुताबिक, 66 केवी क्षमता के चार्जिंग स्टेशन तय किए जा रहे हैं। भोपाल में बीते एक साल में ही 6000 से अधिक ईवी का रजिस्टेशन हुआ। इसमें 700 से अधिक इवी कार है। ऐसे में चार्जिंग स्टेशन की मांग तेजी से बढ़ने की स्थिति है। न्यू मार्केट के पास पेट्रोल पंप संचालक रमेश बाबा का कहना है कि मशीनों को स्थापित करने की प्रक्रिया लंबे समय चल रही है। ऑयल कंपनी ने यहां मशीन भी ला दी है। उनके अनुसार चार्जिंग स्टेशन के लिए हाल में बिजली कंपनी की टीम सर्वे करने पहुंची थी। अब बिजली कंपनी यहां चार्जिंग स्टेशन के तय मानकों के अनुसार कलेक्टर की प्रक्रिया पूरी करेगी। यहां स्टेशन शुरू होगा।