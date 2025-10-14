15 और 16 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट, 15 जिलों में बरसेगा पानी, IMD की चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, आज यानि मंगलवार को कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में गरज-चमक के साथ पानी गिर सकता है। वहीं हवा का रुख बदलने से प्रदेश में राते ठंडी हो गई है। भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में रात का तापमान 15-17 डिग्री तक पहुंच गया है।