15 और 16 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट, 15 जिलों में बरसेगा पानी, IMD की चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में गरज-चमक के साथ पानी गिर सकता है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 14, 2025

MP Weather Heavy Rain alert

MP Weather Rain alert (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्यप्रदेश से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, आज यानि मंगलवार को कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में गरज-चमक के साथ पानी गिर सकता है। वहीं हवा का रुख बदलने से प्रदेश में राते ठंडी हो गई है। भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में रात का तापमान 15-17 डिग्री तक पहुंच गया है।

15 और 16 अक्टूबर को यहां बरसेगा पानी

मौसम विभाग के मुताबिर, 15 अक्टूबर को एमपी के खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिले में हल्की बारिश का अलर्ट है। वहीं 16 अक्टूबर को प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मध्यप्रदेश के बाकी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है। यहां तेज धूप खिलेगी।

सोमवार को इन जिलों से लौटा मानसून

मौसम विभाक के मुताबिक, सोमवार को सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा से भी मानसून विदा हो गया। 16 जून को प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार, इस समय हवा का रुख उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी बना हुआ है, इसके कारण ठंडक का अहसास हो रहा है। अभी तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना रहेगा, साथ ही ठंडक भी बरकरार रहेगी। दिवाली के आसपास तापमान में और थोड़ी गिरावट हो सकती है।

14 Oct 2025 08:56 am

