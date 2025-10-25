खुशखबरी, भोपाल से होकर गुजरेगी छठ और धार्मिक आयोजन के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन

puja special train
Puja Special Train: छठ पूजा एवं दिल्ली में आयोजित होने वाले 78वें अंतरराष्ट्रीय निरंकारी संत समागम के मद्देनजर रेल प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो ट्रिप पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें भोपाल मंडल के इटारसी, रानी कमलापति और बीना स्टेशनों से होकर गुजरेंगी।
सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि बढ़ते यात्री भार को देखते हुए विभिन्न मार्गों पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे पूजा स्पेशल ट्रेनों के ठहराव और समय की जानकारी के लिए रेल मदद 139, एनटीईएस ऐप या रेलवे की वेबसाइट पर अपडेट देखें।
-- गाड़ी संख्या 07635 बुधवार और शनिवार को नांदेड़ से सुबह 7:40 बजे रवाना होगी।
-- गाड़ी संख्या 07636 पानीपत-नांदेड़ स्पेशल गुरुवार और मंगलवार को शाम 7 बजे प्रस्थान करेगी।
दोनों दिशाओं में यह ट्रेनें पूर्णा, परभणी, जालना, औरंगाबाद, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपालके रानी कमलापति, बीना, झांसी, आगरा, मथुरा, कोसीकलां और नई दिल्ली स्टेशनों पर रुकेंगी।
