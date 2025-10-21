एमपी में गोवर्धन पर्व की धूम, गौशालाओं में मंत्री-विधायक करेंगे पूजा

Govardhan Festival :मध्य प्रदेश में 21 और 22 अक्टूबर यानी आज और कल गोवर्धन पूजा का पर्व पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। प्रदेश की सभी गौशालाओं और सार्वजनिक स्थानों पर सरकार की ओर से गोवर्धन पूजा के भव्य आयोजन किए जाएंगे। इस बार खास बात ये है कि, इन कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे।