दिवाली और छठ के लिए रेलवे चला रहा है तीन स्पेशल ट्रेनें संचालित, एमपी के यात्री देखें शेड्यूल

दीपावली और छठ पर रेल यात्रा करने वालों के लिए खबर (Photo Source- Patrika)
Festival Trains : दीपावली और छठ त्योहार पर रेल यात्रा करने वालों के लिए भारतीय रेलवे ने तीन स्पेशल ट्रेनें संचालित कर रहा है। ये तीनों ट्रेने मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल रेल मंडल से होकर गुजरेंगी जो रानी कमलापति-दानापुर, रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर और रीवा-हडपसर के बीच चलेंगी, जिससे यात्रियों को त्योहारी सीजन में अपने गंतव्य तक पहुंचना आसान होगा। आइये जानें संबंधित ट्रेनों का शेड्यूल।
-गाड़ी नंबर 01667 रानी कमलापति-दानापुर द्वि-वीकली स्पेशल ट्रेन 1 नवंबर 2025 तक हर शनिवार और मंगलवार को दोपहर 2:25 बजे रानी कमलापति से रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह 8:45 बजे दानापुर पहुंचेगी।
-गाड़ी नंबर 01668 दानापुर-रानी कमलापति द्वि-वीकली स्पेशल ट्रेन 2 नवंबर 2025 तक हर रविवार और बुधवार सुबह 11:00 बजे दानापुर से चलकर अगले दिन सुबह 8:55 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी।
रानी कमलापति से दानापुर और दानापुर से रानी कमलापति के बीच दोनों तरफ से चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन का स्टॉप भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के साथ-साथ नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर और आरा जाएगी।
-गाड़ी नंबर 01704 रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर वीकली स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर 2025 तक हर शनिवार रात 10:20 बजे रीवा से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 3:05 बजे डॉ. अंबेडकर नगर पहुंचेगी।
-गाड़ी नंबर 01703 डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा वीकली स्पेशल ट्रेन 26 अक्टूबर 2025 तक हर रविवार रात 9:20 बजे डॉ. अंबेडकर नगर से प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 1:30 बजे रीवा पहुंचेगी।
सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, भोपाल, संत हिरदाराम नगर, सीहोर, सुजालपुर, मक्सी, देवास और इंदौर के बीच दोनों ओर से ये स्पेशल ट्रेन चलेगी।
-गाड़ी नंबर 01751 रीवा-हडपसर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 26 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:45 बजे रीवा से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:00 बजे हडपसर पहुंचेगी।
-गाड़ी नंबर 01752 हडपसर-रीवा स्पेशल ट्रेन 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:40 बजे हडपसर से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 6:25 बजे रीवा पहुंचेगी।
ये स्पेशल ट्रेन दोनों ओर से सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, मनमाड, कोपरगांव, बेलापुर, अहिल्यानगर जंक्शन और दौंड कॉर्ड लाइन पर स्टॉप लेगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग