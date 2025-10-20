दिवाली और छठ के लिए रेलवे चला रहा है तीन स्पेशल ट्रेनें संचालित, एमपी के यात्री देखें शेड्यूल

Festival Trains : दीपावली और छठ त्योहार पर रेल यात्रा करने वालों के लिए भारतीय रेलवे ने तीन स्पेशल ट्रेनें संचालित कर रहा है। ये तीनों ट्रेने मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल रेल मंडल से होकर गुजरेंगी जो रानी कमलापति-दानापुर, रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर और रीवा-हडपसर के बीच चलेंगी, जिससे यात्रियों को त्योहारी सीजन में अपने गंतव्य तक पहुंचना आसान होगा। आइये जानें संबंधित ट्रेनों का शेड्यूल।