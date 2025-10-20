इस शहर में लगे विवादित पोस्टर, लिखा है- ‘दूध शाकाहार नहीं है’, वजह ने मचा दिया बवाल

विवादित पोस्टर ने मचाया बवाल (Photo Source- Patrika)
Controversial Posters :मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगे एक विवादित पोस्टर ने शहरभर में बवाल खड़ा कर दिया है। यही नहीं पोस्टर के कारण पुलिस विभाग में भी हड़कंप है। दरअसल, कई इलाकों में गुपचुप तरीके से एक फ्लैक्स बोर्ड लगाए गए हैं, जिसपर लिखा है 'दूध शाकाहार नहीं है'। इस बोर्ड पर लिखी बात ने शहरभर के श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत की हैं। फिलहाल, पुलिस विभाग मामले में एक्शन मोड में आ गया है।
दरअसल, दूध को लेकर शहर में विवादित पोस्टर लगा है, जिसने शहरभर में चर्चा का बाजार गरमा दिया है। रातों रात नर्मदा तट गौरी घाट और उसके आसपास ये विवादित फ्लेक्स बोर्ड लगवाए जा रहे थे। इन बोर्ड पर लिखा है- ''दूध शाकाहार नहीं है। भारत दुनिया में बीफ के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। अधिक जानने के लिए 'मां का दूध' यूट्यूब पर देखें।'' इस बोर्ड को देखने के बाद नर्मदा दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।
विवादित फ्लेक्स बोर्ड लगाने की खबर सामने आने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया। गोरखपुर थाना पुलिस ने फ्लेक्स बोर्ड से लदे लोडिंग गाड़ी को जब्त किया। श्रद्धालुओं की शिकायत पर पुलिस ने विवादित पोस्टर और फ्लेक्स बोर्ड लगाने वाली एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पोस्टर और बोर्ड लगाते पकड़े गए एजेंसी के तीन कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
