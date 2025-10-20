इस शहर में लगे विवादित पोस्टर, लिखा है- ‘दूध शाकाहार नहीं है’, वजह ने मचा दिया बवाल

दरअसल, दूध को लेकर शहर में विवादित पोस्टर लगा है, जिसने शहरभर में चर्चा का बाजार गरमा दिया है। रातों रात नर्मदा तट गौरी घाट और उसके आसपास ये विवादित फ्लेक्स बोर्ड लगवाए जा रहे थे। इन बोर्ड पर लिखा है- ''दूध शाकाहार नहीं है। भारत दुनिया में बीफ के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। अधिक जानने के लिए 'मां का दूध' यूट्यूब पर देखें।'' इस बोर्ड को देखने के बाद नर्मदा दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।