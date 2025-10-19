बारकोड स्कैन करते ही सीधे पुलिस से होंगे कनेक्ट, चंद सैकंड में पहुंचेगी आपकी बात

Police Innovation :मध्य प्रदेश के धार वासियों को अब किसी घटना या अवैध गतिविधि की जानकारी देने के लिए थाने का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थानीय पुलिस ने जनता से सीधा संपर्क साधने की अनोखी पहल की है। शहर के मुख्य बाजार और जिला अस्पताल में बारकोड फ्लैक्स लगाए गए हैं। मोबाइल से बारकोड स्कैन करते ही कोई भी व्यक्ति सीधे पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, जहां शिकायत, सुझाव या सूचना साझा की जा सकती है।