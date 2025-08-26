गणेश चतुर्थी पर सरकारी छुट्टी घोषित, बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, रजिस्ट्री भी नहीं होगी

आपको बता दें कि, वर्ष 2025 में अब तक भोपाल में 4 लोकल हॉली-डे घोषित किए जा चुके हैं। इनमें 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी की छुट्टी भी शामिल है। इस वजह से सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे और कोई कामकाज नहीं होगा। इस दिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नहीं होगी। परी बाजार और आईएसबीटी स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस बंद रहेंगे।