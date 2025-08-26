Patrika LogoSwitch to English

गणेश चतुर्थी पर सरकारी छुट्टी घोषित, बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, रजिस्ट्री भी नहीं होगी

Local Holiday Declared : बुधवार 27 अगस्त को राजधानी में लोकल हॉली-डे घोषित किया गया है। गणेश चतुर्थी के चलते यहां सरकारी छुट्टी रहेगी। ऐसे में सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 26, 2025

गणेश चतुर्थी पर सरकारी छुट्टी घोषित (Photo Source- Patrika)

Local Holiday Declared : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल यानी बुधवार 27 अगस्त को लोकल हॉली-डे घोषित किया गया है। गणेश चतुर्थी के चलते शहर में सरकारी छुट्टी रहेगी। सभी सरकारी दफ्तर कल बंद रहेंगे, जिसके चलते कोई कामकाज नहीं हो सकेगा।

आपको बता दें कि, वर्ष 2025 में अब तक भोपाल में 4 लोकल हॉली-डे घोषित किए जा चुके हैं। इनमें 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी की छुट्टी भी शामिल है। इस वजह से सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे और कोई कामकाज नहीं होगा। इस दिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नहीं होगी। परी बाजार और आईएसबीटी स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस बंद रहेंगे।

भोपाल गैस त्रासदी पर भी छुट्टी रहेगी

इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस 3 दिसंबर (बुधवार) को भी लोकल हॉली-डे रहेगा। यह केवल भोपाल शहर के लिए रहेगा। यानी, जिला मुख्यालय के ऑफिस बंद रहेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के ऑफिस खुले रहेंगे।

बता दें कि इससे पहले 4 में दो अवकाश हो चुके हैं। मकर संक्रांति और रंगपंचमी पर भी लोकल हॉली-डे था।

26 Aug 2025 01:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / गणेश चतुर्थी पर सरकारी छुट्टी घोषित, बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, रजिस्ट्री भी नहीं होगी

