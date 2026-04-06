एमपी में गेहूं में हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, किसानों के लिए बड़ा ऐलान

Wheat- एमपी में किसानों के लिए सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गेहूं में हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। प्रदेश के जिन जिलों में गेहूं समेत रबी की फसलें खेतों में खड़ी है, उसे शनिवार को हुई बारिश व ओलावृष्टि से सीजन में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। सूखी बालियों पर ओले की मार पडऩे से दाने बिखर गए। जिन जिलों व क्षेत्रों में ओलावृष्टि नहीं हुई, केवल बारिश हुई, वहां खड़ी व कटकर खेतों में रखी गेहूं फसल के दाने दागदार हो गए। थ्रेसिंग के बाद ऐसे दानों की कीमत कम मिलेगी। सीएम डॉ. मोहन यादव CM Mohan Yadav ने अधिकारियों को कहा कि खेतों में जाकर नुकसान का आकलन कराएं और भरपाई के प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने क्षेत्रीय विधायकों व जनप्रतिनिधियों को भी किसानों के साथ खड़े रहने के लिए कहा है। इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने नूरगंज वेयरहाउस में गेहूं सडऩे की न्यायिक जांच की मांग की है।