एमपी के 28 जिलों की हालत चिंताजनक ! फैल रही गंभीर बीमारियां

पानी की गुणवत्ता खराब होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों में मल-मूत्र और गंदा पानी सीधे प्रवाहित किया जा रहा है। मानव जनित गतिविधियां भी भूजल को तेजी से प्रदूषित कर रही हैं, लेकिन इनको खत्म करने की व्यवस्था अब तक नहीं दिखती। यह समस्या केवल गांवों तक सीमित नहीं है, शहर भी इससे जूझ रहे हैं। सरकार की सीवेज ट्रीटमेंट योजनाएं भी पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही हैं, जिससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। -डॉ. एससी पांडेय, पर्यावरणविद