एमपी में आंधी-बारिश के साथ ओलों का तांडव, बर्फ की चादर से ढंके कई जिले

कालापीपल क्षेत्र में सोमवार शाम से तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई है। इससे किसानों की प्याज की फसल को नुकसान होने की आशंका है। अरनियाकलां में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी हुई। बारिश होने से मौसम में ठंडक घुल गई और लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। बारिश से किसानों को अपनी प्याज की फसल की चिंता सताने लगी है। फसल को नुकसान होने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। कुछ जगह गेहूं की फसल भी खड़ी है ऐसे में ओलावृष्टि से नुकसान होगा। वैसे तो ज्यादातर किसानों ने गेहूं की फसल को समेट लिया है, जहां कटाई से लेकर थ्रेसर से निकलने का भी काम पूर्ण हो चुका है। लेकिन अब भी कई किसान फसल निकालने में व्यस्त हैं। कई जगह पर गेहूं की फसल खड़ी हुई है तो कई जगहों पर कटाई के बाद खेत में है। ऐसे में बारिश से गेहूं के बंधे पुले गीले हो गए हैं। अब किसानों को धूप निकलने पर इन्हें सुखाना पड़ेगा।