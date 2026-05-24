एमपी में अगले 4 दिन हीटवेव की चेतावनी, जानें किस जिले में रेड तो किसमें ऑरेंज अलर्ट

इसी के साथ मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि, आगामी 31 मई तक गर्मी का पीक जारी रहेगा। प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 27 मई तक हीटवेव चलने की संभावना जताई गई है। चार दिन तक पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। आज रविवार को भी सूबे के कई जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। इनमें सतना, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिले में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है।